León XIV se despidió de la Argentina con un mensaje de agradecimiento: “Me he sentido como en casa”

Tras finalizar su visita apostólica y partir rumbo a Perú, el Papa publicó un mensaje en sus redes sociales en el que destacó el cariño recibido, recordó a Francisco y pidió mantener la unidad en Cristo.

Tras finalizar su visita apostólica y partir rumbo a Perú, el Papa publicó un mensaje en sus redes sociales en el que destacó el cariño recibido, recordó a Francisco y pidió mantener la unidad en Cristo.

El papa León XIV se despidió de la Argentina con un mensaje de agradecimiento publicado en sus redes sociales, luego de partir rumbo a Perú. El Pontífice destacó el cariño con el que fue recibido durante su visita apostólica y aseguró que se sintió como en casa.

“Doy gracias a Dios por lo vivido en mi visita a Argentina, cuna de nuestro querido papa Francisco. Gracias por recibirme con tanto cariño, me he sentido como en casa”, expresó en su publicación.

Además, dejó una frase que vinculó su historia con la del país y la de su antecesor: “Este país desde ahora tiene dos Papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción”. La referencia fue dirigida a Francisco, nacido en Buenos Aires, y al vínculo que León XIV construyó con los argentinos durante su visita.

Por último, el Papa llamó a mantener la unidad religiosa y pidió continuar rezando unos por otros. “Sigamos unidos en Cristo, rezando unos por otros y encomendándonos al amparo maternal de Nuestra Señora de Luján”, sostuvo. “¡Hasta siempre mi querida Argentina!”, concluyó antes de iniciar su viaje hacia Perú.