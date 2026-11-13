Venta de drogas en una canchita de Dock Sud

Dos personas fueron detenidas acusadas de vender drogas en "la canchita del 13" de Dock Sud, partido de Avellaneda.

Dos personas fueron detenidas acusadas de vender drogas en "la canchita del 13" de Dock Sud, partido de Avellaneda.

La Policía de la provincia de Buenos detuvo a dos personas acusadas de vender droga en una canchita de fútbol de Dock Sud, en el partido de Avellaneda. Secuestraron cocaína y marihuana, ya fraccionadas para la comercialización.

A partir de tareas investigativas, determinaron que dos personas utilizaban un potrero, conocido como “la canchita del 13”, en Rivas y Pinzón, para la venta de estupefacientes.

En este punto fue detenida una mujer (39), quien tenía en su poder más de 20 envoltorios de cocaína y marihuana listos para la venta. Además, se realizaron dos allanamientos, en uno de los cuales fue detenido el hombre (27) acusado de liderar la dinámica, con 170 dosis de cocaína.

Intervienen en la causal caratulada como “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”, el Juzgado de Garantías Nº 4 y la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4 del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús.