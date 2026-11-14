La escuela secundaria Nº6 de Malvinas Argentinas no cierra

Tras la denuncia de padres y trabajadores de la escuela secundaria "Isla Soledad" sobre el cambio a una técnica, garantizaron la continuidad sin cambios de la institución.

Tras la denuncia de padres y trabajadores de la escuela secundaria "Isla Soledad" sobre el cambio a una técnica, garantizaron la continuidad sin cambios de la institución.

Tras las numerosas protestas por el cierre de una escuela de Malvinas Argentinas, en el partido de Almirante Brown, autoridades garantizaron la continuidad de la institución sin cambios. Trabajadores y padres denunciaban el intento de cambiarla a técnica.

Se trata de la Escuela de Educación Secundaria (EES) “Isla Soledad” Nº 6 de Malvinas Argentinas, a la que acuden unos 750 estudiantes y está ubicada en Retiro 1550 de Malvinas Argentinas, que cuenta con tres turnos: mañana, tarde y vespertino.

“Va a pasar a ser una escuela técnica”, denunciaban en septiembre, cuando comenzaron a visibilizar la situación con protestas, que incluyeron movilizaciones en la zona céntrica de Adrogué, localidad cabecera del distrito.

El aviso que llegó a la institución, excusado en “un error”, era que a partir de 2027 la matrícula era de una escuela técnica. Finalmente, la institución se mantendrá con las orientaciones de Educación Física, Sociales, Naturales y Economía. “La oferta de la escuela Nº 6 es la que el barrio necesita”, destacaron.

Desde la institución explicaron que en una reunión con autoridades educativas regionales, que se realizó en los primeros días de octubre, se presentaron 1.100 firmas de la comunidad educativa exigiendo la continuidad de la escuela secundaria y reclamaron saber quién es el responsable del intento de cambio.