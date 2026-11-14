El pronóstico para el fin de semana en la Zona Sur

El sábado se presenta con algo de inestabilidad en la zona sur del Conurbano. ¿Cuándo puede llover?

El sábado se presenta con algo de inestabilidad en la zona sur del Conurbano. ¿Cuándo puede llover?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este fin de semana se presenta con algo de inestabilidad, al menos en las primeras horas del sábado, mientras que la temperatura cede un poco en la zona sur del Conurbano.

El reporte anunciaba tormentas aisladas para la madrugada y chaparrones para la mañana, pero se espera cielo mayormente nublado por la tarde y más despejado durante la noche. Tras las altas temperaturas, casi veraniegas de los últimos días, la máxima se ubica en 26 grados.

Asimismo, el domingo se presenta con cielo mayormente nublado en la zona sur del Conurbano, mientras que la temperatura mínima se ubica en los 16 grados y la máxima no superaría los 25. Buenas condiciones para cerrar el fin de semana.