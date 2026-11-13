Explosión en Lanús: confirmaron un muerto, 30 heridos y dos directivos de MetroGAS demorados

El Municipio de Lanús informó que la explosión se produjo por la rotura de un caño de gas durante trabajos de renovación de redes. Según la reconstrucción oficial, el daño ocurrió más de una hora antes del estallido y la empresa contratista no activó el protocolo de emergencia.

El Municipio de Lanús informó que la explosión se produjo por la rotura de un caño de gas durante trabajos de renovación de redes. Según la reconstrucción oficial, el daño ocurrió más de una hora antes del estallido y la empresa contratista no activó el protocolo de emergencia.

La explosión en Lanús por una fuga de gas dejó como saldo una persona fallecida, 30 heridos y dos directivos de MetroGAS demorados por orden de la fiscal a cargo de la investigación. El hecho ocurrió en la intersección de las calles Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, donde trabajaba una empresa tercerizada en tareas de renovación de redes.

Según informó el Municipio, la firma contratada por MetroGAS, identificada como Exgadet, dañó un caño de distribución mientras realizaba una maniobra con una máquina tuneladora. De acuerdo con las declaraciones del vocero de MetroGAS, la rotura se habría producido a las 9.44, mientras que la explosión ocurrió posteriormente. El municipio recibió la alerta a las 10.52 y activó el protocolo de emergencias.

Uno de los puntos centrales de la investigación es que, tras provocar el daño, los trabajadores habrían informado lo sucedido al servicio interno de emergencias de MetroGAS, en lugar de comunicarse con los servicios de emergencia y activar el protocolo correspondiente. Para las autoridades municipales, esa demora significó la pérdida de un tiempo fundamental para evacuar la zona. A partir de esta información, la fiscal ordenó la demora inmediata de dos directivos de la empresa.

En cuanto al saldo del siniestro, hay 30 personas heridas: siete permanecen en estado de gravedad, seis de ellas derivadas al Hospital Evita y una al Hospital Narciso López; otras 13 continúan en observación fuera de peligro y 10 recibieron el alta médica. Además, dos personas todavía son buscadas. Todos los vecinos fueron evacuados y el fuego se encuentra controlado, aunque las autoridades aguardaban que MetroGAS interrumpiera el suministro para extinguirlo por completo y evaluar los daños.