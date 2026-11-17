La inflación mayorista registró una suba del 1,6% durante octubre. El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó el resultado en sus redes sociales, en medio de la discusión sobre la evolución de los precios en Argentina.

La inflación mayorista registró una suba del 1,6% durante octubre. El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó el resultado en sus redes sociales, en medio de la discusión sobre la evolución de los precios en Argentina.

El dato fue difundido este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), a través del Sistema de Índices de Precios Mayoristas (SIPM). De esta manera, el indicador acumuló un incremento del 24,8% entre enero y octubre, mientras que la variación interanual alcanzó el 29,8%. En septiembre, la suba mensual había sido del 3,2%.

En cuanto a los componentes del índice, los productos nacionales aumentaron un 1,6%, mientras que los importados registraron una suba del 0,9%. Dentro de la producción nacional, los productos manufacturados avanzaron un 1,8% y los primarios un 1,1%, mientras que la energía eléctrica no presentó variaciones. Por su parte, el Índice de Precios Básicos al por Mayor (IPIB) subió un 1,5% en octubre, acumuló un 24% en el año y un 28,3% interanual. El Índice de Precios Básicos del Productor (IPP) también registró un incremento mensual del 1,5%.

El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró los resultados a través de sus redes sociales y destacó la desaceleración frente al registro de septiembre. El funcionario vinculó la evolución de los precios mayoristas con el impacto del orden fiscal y monetario impulsado por el Gobierno nacional.