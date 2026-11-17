El dato fue difundido este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), a través del Sistema de Índices de Precios Mayoristas (SIPM). De esta manera, el indicador acumuló un incremento del 24,8% entre enero y octubre, mientras que la variación interanual alcanzó el 29,8%. En septiembre, la suba mensual había sido del 3,2%.
En cuanto a los componentes del índice, los productos nacionales aumentaron un 1,6%, mientras que los importados registraron una suba del 0,9%. Dentro de la producción nacional, los productos manufacturados avanzaron un 1,8% y los primarios un 1,1%, mientras que la energía eléctrica no presentó variaciones. Por su parte, el Índice de Precios Básicos al por Mayor (IPIB) subió un 1,5% en octubre, acumuló un 24% en el año y un 28,3% interanual. El Índice de Precios Básicos del Productor (IPP) también registró un incremento mensual del 1,5%.
El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró los resultados a través de sus redes sociales y destacó la desaceleración frente al registro de septiembre. El funcionario vinculó la evolución de los precios mayoristas con el impacto del orden fiscal y monetario impulsado por el Gobierno nacional.