Equipos técnicos del ENReGE realizaron constataciones en la zona pero para completarlas, es necesario que se retiren los escombros.

Equipos técnicos del ENReGE realizaron constataciones en la zona pero para completarlas, es necesario que se retiren los escombros.

El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) inició de oficio los peritajes técnicos para esclarecer la explosión fatal ocurrida el 13 de noviembre en la localidad de Remedios de Escalada, partido de Lanús.

Según informó, ese mismo viernes, a pocas horas del incidente, el Ente envió una nota formal a la distribuidora MetroGAS en la que le requirió información detallada sobre lo ocurrido.

Entre otros puntos, solicitó el plano de la red con la ubicación de la rotura, la tarea que se estaba ejecutando en ese momento, el último registro de odorización del gas en la zona, las acciones realizadas para asegurar la zona afectada, las constancias del Plan de Prevención de Daños y del seguimiento de la obra, y el historial de incidentes del año.

En paralelo, equipos técnicos del ENReGE realizaron constataciones en el lugar del hecho. “Para completarlas, es necesario que se retiren los escombros de la zona afectada, a fin de poder acceder a los pozos de la obra”, detallaron.

“Con toda la información relevada, el Ente reconstruirá cómo ocurrieron los hechos, determinará las responsabilidades y aplicará las sanciones que correspondan. Los resultados quedarán a disposición de la Justicia”, informó.