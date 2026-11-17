El pronóstico para la zona sur del Conurbano. Tormentas para hoy, chaparrones para mañana.

El pronóstico para la zona sur del Conurbano. Tormentas para hoy, chaparrones para mañana.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia una jornada inestable en la zona sur del Conurbano, pero calurosa. También se esperan precipitaciones mañana, pero mejora el jueves.

El reporte matutino indica que la mañana se presenta con cielo nublado y lluvia débil, pero se esperan tormentas durante la mañana y chaparrones por la tarde. La temperatura máxima será de 27 grados.

El miércoles se prevé cielo parcialmente nublado, probabilidad de chaparrones por la tarde y mejoras hacia la noche, con vientos del sudoeste y temperaturas que estarán entre los 18 y los 28 grados.

Para el jueves se espera cielo parcialmente nublado, vientos del sudoeste cambiando al noreste y los termómetros se ubicarán entre los 17 y 27 grados.