El pronóstico para esta semana en la zona sur del Conurbano

Cielo nublado y máxima de 26 grados para este lunes. El pronóstico para lo que resta de la semana..

Cielo nublado y máxima de 26 grados para este lunes. El pronóstico para lo que resta de la semana..

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer el pronóstico para este semana, en la zona sur del conurbano. Hay días inestables en el calendario. Este lunes se presenta con cielo nublado y una temperatura que se moverá entre los 18 y los 26 grados.

Asimismo, el martes llega la inestabilidad a la Zona Sur, ya que se esperan tormentas aisladas durante la madrugada y la mañana, mientras que habría chaparrones por la tarde. Cielo parcialmente nublado por la noche. La mínima anuncia es de 17 y la máxima llega a los 26.

Miércoles y jueves son jornadas a salvo de la lluvia. El primer día se presenta con una máxima de 27 grados y cielo parcial a mayormente nublado; el segundo, en tanto, la marca térmica será de 25 grados en el Conurbano.

El viernes comienza con chaparrones, pero la segunda parte de la jornada se encontraría a salvo, de acuerdo al reporte del SMN. Máxima de 26, El sábado se repite la marca térmica pero baja a 25 el domingo. Cielo parciamente nublado para ambas jornadas.