La reducción del perímetro de seguridad permite que muchas familias y comerciantes puedan regresar, pero el temor es el común denominador.

La reducción del perímetro de seguridad permite que muchas familias y comerciantes puedan regresar, pero el temor es el común denominador.

Vecinos de Remedios de Escalada fueron habilitados para regresar a sus hogares. La decisión se tomó en una reunión entre la Fiscalía que interviene en la causa por la explosión, a cargo de Yanina Estevez, representantes de Metrogas, Edesur, el Ente Regulador, Defensa Civil, Bomberos de Lanús y la Provincia.

“Se resolvió reducir el perímetro de seguridad, que pasó de 150 a 50 metros, manteniéndose este último sector bajo resguardo. La medida tiene como objetivo permitir que los vecinos puedan regresar paulatinamente a sus hogares y avanzar con el restablecimiento de los servicios”, precisaron fuentes judiciales a InfoRegion.

“No se cómo nos vamos a volver a levantar”, Melisa, la empleada de un comercio cuyo jefe no puede pagar los sueldos. Contó a C5N que los vecinos dicen que “tienen miedo” de circular por la zona en la que se encuentra el local comercial.

Se informó que el suministro de servicios comenzó a habilitarse en algunas zonas, en las que Bomberos consideró que “las tareas periciales ya se encuentran concluidas”. Asimismo, se autorizaron tareas de demolición “únicamente en determinados sectores, de manera parcial, y no en la totalidad del área afectada”.

Ayer, el intendente Julián Álvarez desmintió la demolición del edificio afectado y se comprometió a reconstruir viviendas y comercios que estén en condiciones de hacerlo. El Municipio anunció ayuda económica inmediata para los vecinos damnificados y que será querellante en la causa.