Cuatro chicos fueron rescatados por personal especializado en rescate de altura de los Bomberos de Lomas de Zamora. Habían subido al tanque de agua.

Cuatro chicos fueron rescatados por personal especializado en rescate de altura de los Bomberos de Lomas de Zamora. Habían subido al tanque de agua.

Cuatro chicos subieron al tanque de agua de la Plaza Santa Marta, en el partido de Lomas de Zamora, y tuvieron que ser rescatados por los Bomberos Voluntarios debido a que no podían bajar por sus propios medios.

Tres dotaciones de los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora se trasladaron al parque ubicado en Valparaíso e Intendente Tavano para rescatar a un grupo de chicos que habían subido al tanque de agua pero no lograban bajar por sus propios medios.

“Cuatro menores de edad se habían trepado al tanque característico de dicha plaza y se encontraban imposibilitados de bajar por sus propios medios”, informaron. “Con el uso de nuestra unidad escalante y personal especializado en Rescate en Altura logramos el rescate exitoso de los menores“, apuntaron.

Vale aclarar que los chicos se encontraban en perfecto estado cuando fueron bajados por el personal especializado.