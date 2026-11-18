LLA, con el apoyo de aliados, logró el dictamen de mayoría del Presupuesto 2027. El peronismo firmó uno de minoría.

LLA, con el apoyo de aliados, logró el dictamen de mayoría del Presupuesto 2027. El peronismo firmó uno de minoría.

Con ayuda de aliados, el oficialismo logró este martes alzarse en la Cámara de Diputados con el dictamen de mayoría del proyecto de Presupuesto 2027, iniciativa que se llevaría al recinto el miércoles 25 de noviembre.

El presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Bertie Benegas Lynch, confirmó que se habían conseguido 27 firmas de los 49 integrantes que reúne el cuerpo.

De las 27 rúbricas del despacho de mayoría, 20 corresponden a miembros de La Libertad Avanza y siete de fuerzas aliadas (cinco de ellos con disidencias parciales).

Los diputados aliados que ayudaron al oficialismo fueron Daiana Fernández Molero (PRO), Fernando De Andreis (PRO), Pamela Verasay (UCR), Nancy Picón Martínez (Producción y Trabajo, San Juan), Sebastián Nóblega (Elijo Catamarca), Elia Fernández (Independencia, Tucumán) y Eduardo Falcone (MID).

En cambio, no firmaron con el oficialismo los dos integrantes de Provincias Unidas (la cordobesa Carolina Basualdo y el jujeño Jorge Rizzotti) ni Oscar Herrera Ahuad de Argentina Federal.

Los 18 representantes de Unión por la Patria, por su parte, firmaron su propio dictamen de minoría.

Antes de pasar a la firma, Laura Rodríguez Machado (LLA) confirmó que el dictamen firmado eliminó los artículos de la primera versión enviada por el Poder Ejecutivo que desmantelaban el sistema de protección de la discapacidad.

El proyecto de Presupuesto 2027 prevé gastos totales consolidados por $216 billones, lo que representa un incremento del 25,3% respecto de la base de comparación utilizada por el Gobierno. Los recursos consolidados (impuestos y contribuciones a la seguridad social) se estiman en $219,3 billones.

En cuanto a las principales variables macroeconómicas, el Poder Ejecutivo estima una inflación del 21,3% para 2027 y un dólar a $1.847 para fines de diciembre, con un promedio anual de $1.728.

Respecto de la composición del gasto, las partidas destinadas a servicios sociales ascenderían a $150.913.491,9 millones, mientras que los servicios de la deuda pública demandarían $18.609.176,1 millones.

El proyecto también proyecta un crecimiento del consumo privado del 3,4% durante 2027 y una expansión del consumo público del 0,6%.