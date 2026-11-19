Será la octava edición de la movilización LGBTIQ+ en el distrito, que tendrá como eje la defensa de los derechos y el rechazo a la discriminación y la violencia.

Será la octava edición de la movilización LGBTIQ+ en el distrito, que tendrá como eje la defensa de los derechos y el rechazo a la discriminación y la violencia.

La Marcha del Orgullo en Lomas de Zamora se realizará este sábado 21 de noviembre con una convocatoria a las 18:30 en la esquina de avenida Hipólito Yrigoyen y Oliden. Será la octava edición de la movilización LGBTIQ+ en el distrito, que tendrá como eje la defensa de los derechos y el rechazo a la discriminación y la violencia.

La convocatoria fue difundida por la Secretaría de Mujeres, Géneros y Diversidades del Municipio, que anunció un cambio en el horario previsto inicialmente. El encuentro será a las 18:30 en el punto de partida informado, aunque hasta el momento no se difundieron detalles sobre el recorrido completo ni sobre la programación de actividades.

Entre los reclamos que acompañarán la jornada se encuentra el pedido de una Ley Integral Trans, vinculado al acceso efectivo a derechos, la igualdad de oportunidades y mejores condiciones de vida para las personas trans. Bajo la consigna “Frente al odio y la violencia, más orgullo y resistencia”, la organización invitó a la comunidad a participar.

La movilización local tendrá lugar después de la Marcha del Orgullo realizada el 7 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires, donde vecinos de Lomas, Fiorito, Villa Centenario y otros puntos de la zona sur participaron de la jornada. Para seguir las novedades de la convocatoria en el distrito, se puede consultar la cuenta oficial @mujeresgenerosydiversidadesldz.