Por unanimidad, el Senado convirtió en ley el proyecto que propone medidas de seguridad en clubes.

Por unanimidad, el Senado convirtió en ley el proyecto que propone medidas de seguridad en clubes.

El Senado convirtió en ley por unanimidad el proyecto denominado “Ley Joaquín” que apunta a “establecer la obligatoriedad de medidas de seguridad destinadas a prácticas deportivas y recreativas” con el objetivo de evitar accidentes.

El proyecto lleva el nombre de Joaquín Stefano Gatto, un niño de 12 años que falleció tras ser golpeado por un arco de fútbol que no estaba correctamente sujetado y su familia impulsó el proyecto para que su historia se transforme en una herramienta de prevención.

El proyecto establece que las medidas deberán ser cumplidas por todas las instituciones públicas y privadas que dispongan de equipamiento deportivo o recreativo en sus instalaciones, así como por aquellas que cuenten con estos elementos en espacios públicos”.

La norma propuesta dispone la obligación de instalar, anclar, mantener y controlar estrictamente los arcos de fútbol, hockey, handball, rugby, aros de básquet, postes de red de vóley y juegos de plaza instalados en espacios públicos y privados.

A su vez, se indica que la Subsecretaría de Deportes de la Nación “funcionará como órgano de coordinación y asistencia para la aplicación de la ley, elaborando estándares técnicos mínimos y las guías de implementación de las medidas de seguridad establecidas”. También tiene a cargo los controles, inspecciones y las certificaciones o habilitaciones.

También dispone que “las compañías de seguros, al momento de dar cobertura a una institución de estas características, deberán requerir la acreditación del cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas” en la ley.