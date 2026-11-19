La Fiscalía confirmó la identidad del primer fallecido por la explosión fatal en Remedios de Escalada, en Lanús. Se trata de Marcelo García, y de este modo ya son dos los operarios de Metrogas que murieron tras el hecho ocurrido hace casi una semana.

La noticia fue confirmada por el entorno de García quienes indicaron que este jueves la Fiscalía logró tener los resultados del cotejo de ADN.

Las autoridades judiciales se contactaron con los familiares y les confirmó que el cuerpo hallado en el lugar de la explosión pertenece a García, el operario de Metrogas que era buscado de manera intensa.

Según señalaron, García “no operaba una máquina de perforación”, sino que “hacía las mediciones correspondientes” en el lugar, y añadieron: “Hay versiones que dicen que ayudó a evacuar a las personas, pero la Fiscalía está analizando las cámaras de seguridad de la zona”.

El hombre de 47 años era padre de dos niños, de 6 y 8, y hay consternación por la noticia dada a conocer su fallecimiento, que se suma al del otro operario de Metrogas que murió este jueves por la madrugada tras permanecer internado en grave estado.