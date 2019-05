En Bragado y junto a Vidal, Macri cargó contra el kirchnerismo

El presidente Mauricio Macri anunció hoy la reapertura y ampliación de talleres ferroviarios en Bragado. El discurso, repleto de críticas al kirchnerismo, hizo foco en los “cimientos” construidos durante su gestión.

El Taller Ferroviario Mechita se construyó en 1904 con el fin de atender los trenes de la actual línea Sarmiento. Después de estar cerrado por ocho años, comenzaron las obras para construir una nueva fábrica, modernizar y ampliar sus instalaciones.

“Los argentinos volvimos al mundo, después de décadas en que nos dijeron que el mundo era algo malo, y teníamos que aislarnos para protegernos”, aseguró, secundado por la gobernadora María Eugenia Vidal. “Si no estamos conectados no hay futuro”, aclaró, y se preguntó “de que servía repartir computadoras si no había conexión a Internet”.

Remarcó que su gobierno debió primero hacer las “bases reales” y los “cimientos sobre los cuales el país a va a crecer durante muchos años”, al dar inicio a las obras de una fábrica ferroviaria. Planteó que cuando anunció inversiones para los ferrocarriles muchos desconfiaban, porque pensaban que era “otra cortada de esas que se vieron en el pasado”.