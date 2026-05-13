Reforma laboral: El Gobierno homologó la primera paritaria y el salario rural superó el millón de pesos

El acuerdo salarial fue firmado por la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y establece un salario básico de $1.088.358,51 para los peones generales desde mayo.

El acuerdo salarial fue firmado por la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y establece un salario básico de $1.088.358,51 para los peones generales desde mayo.

El Gobierno Nacional homologó la primera paritaria laboral bajo el nuevo régimen de reforma laboral aprobado por el Congreso a finales de febrero. El acuerdo salarial fue firmado por la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y establece un salario básico de $1.088.358,51 para los peones generales desde mayo.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, celebró la homologación a través de sus redes sociales y aseguró que representa “un paso clave en la actualización del sistema de negociación colectiva, con reglas más modernas, ágiles y transparentes para el mundo del trabajo”. El acuerdo llegó luego de 45 días de demora y se convirtió en el primero validado bajo el esquema de la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei.

Según informó la cartera laboral, el convenio fija las remuneraciones mínimas para el personal permanente de prestación continua comprendido dentro del Régimen de Trabajo Agrario establecido por la Ley 26.727. Además, incluye distintas actividades específicas alcanzadas por el convenio colectivo del sector rural.

La paritaria acordada entre la UATRE y las entidades empresarias contempla aumentos escalonados para el trimestre marzo-mayo de 2026. Desde mayo, los peones generales percibirán un salario de $1.088.358,51 más una suma no remunerativa de $5.335,10, mientras que los peones únicos cobrarán $1.116.058,33. En tanto, los encargados alcanzarán un sueldo de $1.384.853,14 más adicionales no remunerativos.

Para abril de 2026, el salario de los peones generales había sido fijado en $1.056.658,75 más una suma no remunerativa de $10.359,40, mientras que en marzo el básico se ubicó en $1.020.926,33. El esquema salarial también contempla incrementos para tractoristas, maquinistas, albañiles rurales, mecánicos y ovejeros.

La homologación de esta primera paritaria bajo la reforma laboral marca un antecedente clave para las futuras negociaciones salariales de distintos sectores, en un contexto económico atravesado por la desaceleración inflacionaria y la discusión por la actualización de ingresos frente al costo de vida.