Javier Milei volvió a cargar contra la marcha universitaria y comparó su salario con el de los rectores

El presidente Javier Milei compartió en redes sociales una publicación donde aseguró que los rectores universitarios cobran hasta cuatro veces más que él. Tras la masiva movilización en defensa de la universidad pública, el mandatario profundizó sus críticas y denunció intereses políticos detrás de la protesta.

El presidente Javier Milei compartió en redes sociales una publicación donde aseguró que los rectores universitarios cobran hasta cuatro veces más que él. Tras la masiva movilización en defensa de la universidad pública, el mandatario profundizó sus críticas y denunció intereses políticos detrás de la protesta.

El presidente Javier Milei utilizó sus redes sociales este miércoles para reafirmar su postura luego de la multitudinaria marcha universitaria realizada en Plaza de Mayo. Lejos de buscar un acercamiento con las universidades nacionales, el mandatario compartió una publicación en X en la que comparó su salario con el de los rectores de las casas de estudio, en medio de la tensión creciente por el financiamiento educativo.

Según el posteo replicado por el jefe de Estado, Milei percibe un sueldo bruto mensual cercano a los 4 millones de pesos, mientras que algunos rectores universitarios cobrarían “hasta cuatro veces más”, alcanzando ingresos de hasta 18 millones de pesos mensuales. La publicación fue utilizada por el Presidente para reforzar la narrativa oficial contra las autoridades académicas y cuestionar el reclamo impulsado por docentes, estudiantes y gremios universitarios.

Durante toda la jornada, el mandatario continuó compartiendo mensajes críticos contra la movilización federal universitaria. En sus publicaciones insistió en que la protesta no respondió exclusivamente a una demanda académica, sino que estuvo atravesada por intereses partidarios y sectores opositores al Gobierno nacional. Además, sostuvo que ciertos dirigentes políticos buscan “defender sus cajas” utilizando la educación pública como una “bandera” para encubrir intereses económicos y políticos.

Desde La Libertad Avanza, el discurso oficial se mantuvo alineado con las declaraciones presidenciales. La fuerza libertaria difundió un comunicado en el que aseguró que el Gobierno nacional cumple con las transferencias presupuestarias destinadas a las universidades públicas y negó un desfinanciamiento deliberado del sistema educativo. En la misma línea se expresó la Subsecretaría de Políticas Universitarias, encabezada por Alejandro “Profe” Álvarez, que defendió durante toda la jornada la política presupuestaria de la administración nacional.