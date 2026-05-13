Inflación abril 2026: El INDEC difundirá este jueves el dato y prevén una suba del 2,5%

En ese escenario, el dato de abril genera expectativa tanto en el mercado como en el Gobierno nacional, que busca consolidar una tendencia de desaceleración tras varios meses consecutivos de presión inflacionaria.

En ese escenario, el dato de abril genera expectativa tanto en el mercado como en el Gobierno nacional, que busca consolidar una tendencia de desaceleración tras varios meses consecutivos de presión inflacionaria.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos dará a conocer este jueves la inflación de abril, en un contexto marcado por una leve desaceleración respecto al mes anterior. Las principales consultoras privadas estiman que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ubicará entre el 2,4% y el 2,8%, luego del 3,4% registrado en marzo.

La inflación de marzo había acumulado un 9,4% en el primer trimestre del año y mostró fuertes subas en sectores clave como Educación, que lideró con un incremento del 12,1%, y Transporte, con un 4,1%, impulsado por el aumento en combustibles, pasajes aéreos y tarifas. En ese escenario, el dato de abril genera expectativa tanto en el mercado como en el Gobierno nacional, que busca consolidar una tendencia de desaceleración tras varios meses consecutivos de presión inflacionaria.

De acuerdo a las proyecciones privadas, la consultora EcoGo estimó una inflación del 2,5% para abril, mientras que Equilibria y Libertad y Progreso coincidieron en un IPC cercano al 2,4% y 2,5%. En tanto, Orlando Ferreres calculó un 2,6% mensual y Analytica proyectó una suba algo mayor, del 2,8%. El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) también ubicó la inflación de abril en torno al 2,6%, anticipando una desaceleración gradual para los próximos meses.

Entre los factores que explican la moderación del índice aparecen la estabilización del precio de los combustibles, luego del impacto generado por el conflicto en Medio Oriente, y una menor presión en alimentos y bebidas. Sin embargo, algunas categorías estacionales como frutas e indumentaria continuaron registrando incrementos por encima del promedio general.

Como anticipo del dato nacional, la inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue del 2,5% durante abril, según informó el instituto estadístico porteño. En el acumulado del año alcanzó el 11,6%, mientras que la variación interanual llegó al 32,4%. Transporte, Vivienda y Alimentos fueron los rubros que más incidieron en la suba mensual.