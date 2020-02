Losardo sobre las jubilaciones de privilegio: “El proyecto busca reducir inequidad previsional”

Al explicar la iniciativa, la funcionaria afirmó -en declaraciones a radio La Red- que uno de los cambios principales radica en el cambio del cálculo que se realizará para determinar el haber inicial, que será el equivalente al 82% del promedio de las últimas 120 remuneraciones actualizadas.

Actualmente, el cálculo se realiza en base al 82% del sueldo correspondiente al último cargo ocupado. “Esto significa que se van a tomar los últimos 120 salarios de los cargos que ocuparon, y quiere decir que, si yo fui durante cinco años juez de primera instancia, y durante cinco años camarista, no es lo mismo que si estuve durante los últimos 10 años como camarista. Por eso, se hace un promedio que, luego, se va a actualizar al momento de que se jubilan. Por lo tanto, a mí no me parece tan tremendo”, aseguró Losardo.