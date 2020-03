Publicarán un informe para detallar el origen y el destino de la deuda externa

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) publicará dentro de dos semanas un informe sobre los montos, el origen y el destino de la deuda externa contraída por la Argentina durante el gobierno de Mauricio Macri.

Así lo aseguró este lunes el jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, quien afirmó que el objetivo será “saber qué fue lo que sucedió con los recursos que vamos a tener que afrontar en concepto de deudas que se han tomado”.

“El Banco Central está analizando el nivel de deuda que se tomó y cuáles fueron los destinos de esa deuda. Una parte pudo haber sido refinanciación de deuda existente pero otra parte fue la creación de activos en el extranjero, en castellano fuga”, sostuvo el funcionario en declaraciones radiales.

En esa sintonía, señaló que “los argentinos debemos saber qué es lo que sucedió con los recursos que vamos a tener que afrontar en concepto de deudas que se han tomado”. “Dónde están?, ¿a dónde está esa plata? En puentes y en infraestructura no está”, subrayó Cafiero.

El informe “va a estar en 15 días” y permitirá tener “precisiones pormenorizadas de lo que sucedió en este tiempo”, además de que el Gobierno nacional tomará nota del “grado de situación” en torno al manejo de la deuda y “evaluará si hay medidas judiciales para a tomar”.

Entre diciembre de 2015 y el mismo mes de 2019 la deuda pública de la Argentina creció desde US$ 240.665 millones hasta US$ 337.267 millones, según informó el Ministerio de Economía, lo que significó un incremento de 40,13 por ciento en apenas cuatro años.

Medida en porcentajes del Producto Bruto Interno (PBI), la deuda externa nacional pasó de representar el 52,6 por ciento a finales de 2015 hasta llegar al 91 por ciento del Producto a finales de 2019.

Durante el mismo periodo, la deuda en moneda extranjera pasó de significar el 36,4 por ciento (US$ 86.702,06 millones), al 62 por ciento del total de deuda (US$ 209.105,54 millones), monto que incluye los US$ 44.000 millones contraídos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).