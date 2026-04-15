El FMI apruebó la revisión del acuerdo y habilita un desembolso de US$ 1.000 millones

Luis Caputo sostuvo además que el acuerdo “es un paso muy importante en la consolidación de la estabilidad macroeconómica” y aseguró que contribuirá a fortalecer el crecimiento económico.

Luis Caputo sostuvo además que el acuerdo “es un paso muy importante en la consolidación de la estabilidad macroeconómica” y aseguró que contribuirá a fortalecer el crecimiento económico.

El Fondo Monetario Internacional aprobó la revisión del acuerdo vigente con Argentina, lo que activa un desembolso de US$ 1.000 millones. La decisión forma parte del avance del programa económico y se da en el marco de la Asamblea de Primavera del organismo en Washington, donde participa el ministro de Economía, Luis Caputo.

El organismo difundió el staff report que será elevado al Directorio para su tratamiento final. La publicación se conoció tras la llegada de Caputo a Estados Unidos, en una instancia clave para la validación política del acuerdo. Desde el Gobierno destacaron que el entendimiento técnico ya alcanzado representa un paso decisivo para asegurar el flujo de financiamiento externo.

En ese contexto, Caputo agradeció a la titular del FMI, Kristalina Georgieva, por su “liderazgo y compromiso” durante el proceso de negociación. También reconoció el trabajo del equipo técnico del organismo, al que calificó como “fundamental” para lograr el Staff Level Agreement que permitió avanzar con la revisión.

El ministro sostuvo además que el acuerdo “es un paso muy importante en la consolidación de la estabilidad macroeconómica” y aseguró que contribuirá a fortalecer el crecimiento económico. Con esta instancia ya cumplida, se espera que el Directorio del FMI se reúna en las próximas dos semanas para otorgar la aprobación definitiva y habilitar el envío de los fondos a la Argentina.