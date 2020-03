Valdez, tras la derrota ante J.J. Urquiza: “Es una sensación dolorosa”

El delantero de Talleres de Escalada José Luis Valdez analizó el desempeño del equipo tras la derrota del equipo ante el actual puntero de la B Metropolitana, J.J. Urquiza. “Es una sensación dolorosa porque no nos pudimos traer los tres puntos”, admitió a Info Región.

Tras esta caída, los de Escalada se encuentran en la 14° posición, a seis puntos de los líderes, y se alejaron de la pelea por el ascenso.

“Podríamos haber ganado el partido, porque ellos no habían llegado nunca al arco y la primera vez que llegaron, nos hicieron el gol”, explicó. Además, detalló que cuando tuvieron las oportunidades de definir, no las supieron aprovechar.

Desde lo personal, remarcó que tuvo una posibilidad “inmejorable” para poner el partido 1 a 0 y no lo consiguió. Con la diferencia a favor del rival, el choque “se hizo cuesta arriba”. “Con estos equipos, si no metés los goles te los meten ellos, y se meten atrás. No les podés entrar por ningún lado”, analizó el atacante.

No obstante, destacó la buena actuación del plantel comandado por Rodolfo “Fito” Della Picca después de los primeros 30 minutos. “Mostramos otra personalidad y tuvimos la oportunidad de hacer tres goles, los cuales no se pudieron, y los goles que no hacés en un arco te los hacen en el otro”.

Por mejorar

Valdez enumeró algunas cuestiones que el equipo del Sur deberá tener en cuenta de ahora en adelante. “Tenemos que trabajar en la definición, también en los últimos metros, para ser más decisivos y contundentes; en fin, trabajar un poco en todo”, analizó.

El Tallarín debe ahora enfocarse en el entrenamiento de esta semana, de cara al partido con San Miguel. El delantero remarcó que será un rival “duro”, que va a intentar “imponer su juego”. “Nuestra meta será tratar de sacar los tres puntos para prendernos nuevamente ahí arriba”, concluyó.

Lo que viene

Talleres recibirá el próximo martes a San Miguel, en el marco de la fecha 7 del Torneo Clausura. El encuentro está pautado para las 20.