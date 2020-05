Kinesiólogos de la Provincia piden ser considerados personal esencial

Los kinesiólogos de la provincia de Buenos Aires reclaman la vuelta al trabajo al considerarse “personal esencial” para esta pandemia, ya que son empleados de la Salud. Además de necesitar ingresos para “pagar las cuentas”, advierten un aumento en la proliferación del virus ya que sus pacientes “se atienden en la Ciudad”, donde sí está permitido.

“No tiene sentido lo que está pasando. En Capital Federal está habilitado el trabajo, pero en la Provincia no. Dicen que tiene que tener la habilitación de cada Municipio. ¿No es mejor que se atienda cada paciente en su barrio en vez de ir a la Ciudad?”, indicó Gabriela Chaij, una kinesióloga fisiatra de Almirante Brown.

En diálogo con Info Región, apuntó que a pesar de “ser personal de Salud”, no fueron nombrados en ningún decreto, por lo que quedaron “en un gris”. “Los pacientes nos piden que los volvamos a atender. Tratamos a personas que sufieron ACV o fueron recientemente operadas, por lo que es riesgoso que no se los atienda”, remarcó.

“Es por eso que decimos que somos esenciales, son muchas nuestras especialidades. Nuestros pacientes nos piden que volvamos, pero los Municipios nos piden que se habilite en Provincia”, explicó la profesional. “Si ya hay autorizado en otros lugares, como San Isidro, no encontramos el fundamento sobre por qué no se autoriza”, agregó. Vale recordar que en el AMBA (que contempla distritos como Lomas de Zamora, Lanús, Avellaneda y otros) la cuarentena no se flexibiliza debido a que los casos de Covid-19 se concentran allí.

Chaij, en tanto, sostuvo que los profesionales no están “cobrando nada”, ya que los consultorios “permanecen cerrados”. “Es desesperante porque no somos otra cosa. Hace 22 años que soy kinesióloga, no tengo donde sacar ayuda. Pagamos alquileres, servicios y no tenemos donde sacar ingresos. Estamos desesperados”, apuntó.

“Cada vez que preguntamos, nos dicen que no nos cubre el seguro y que no nos van a pagar si los llegamos a atender. El tema es que, también, le cobran a los pacientes, es decir que pagan por un servicio que no les dejan tener”, lamentó.

Finalmente, sobre la proliferación del virus, la kinesióloga analizó que “no tiene sentido” la limitación en Provincia ya que “pone en riesgo” a los pacientes. “Pone en riesgo que esté habiltado en la Ciudad y acá no. Los pacientes que realmente necesitan atención van a Capital y ahí es donde el virus circula más”, explicó.

“¿No es preferible que se atiendan cada uno en su municipio? Además, es ilógico que estén atendiendo kinesiología por ART por ejemplo. Es un gris muy grande, no tiene sentido. En algún momento pensamos en manifestarnos porque, después, nadie se va a hacer cargo de los casos de coronavirus que se hayan contagiado por ir a Capital”, concluyó la profesional, en charla con este medio.