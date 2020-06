Fernández, partidario de restringir trasporte público y salidas a correr en la Ciudad

El presidente Alberto Fernández se mostró este domingo partidario de “restringir” la utilización del transporte público y las salidas a correr autorizadas por el gobierno porteño, tras expresar su “preocupación” por la concentración de gran cantidad de personas que esta semana se vio en parques y plazas de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de la flexibilización del aislamiento.

Coronavirus: La advertencia de Alberto Fernández por el aumento de contagios “Cuando los canales de noticias transmitían cómo estaba Palermo, le escribí a Horacio (Rodríguez Larreta) y le dije: Che, Horacio, esto así no funciona”, contó el Presidente en diálogo con Radio 10, al tiempo que aseguró que van a “seguir trabajando juntos” y “tomar decisiones ya sobre este punto”. “No podemos quedarnos de brazos cruzados. No queremos que se enferme la gente”, subrayó. Fernández, por otra parte, pidió que se mire “la película entera” y que se recuerde que su gobierno “nunca” estuvo “ausente de las necesidades del sector privado” y que “le pagó el sueldo a dos millones de trabajadores” privados cuando irrumpió la pandemia de coronavirus en el país.

“Todos hablan y hablan de Vicentin, pero les recuerdo que el gobierno le pagó la mitad del sueldo a dos millones de trabajadores de la actividad privada y nadie dice nada. Está bien que nadie diga nada porque el sector privado está sin producir, pero lo que pido siempre es que miren toda la película”, expresó.

Vicentin

En tanto, sobre Vicentin Fernández sostuvo que se está actuando “con racionalidad económica” y que es necesario hacerse cargo de la empresa mediante una expropiación “por una cuestión de transparencia” y para que pueda volver a producir y exportar.

“Algunos dicen que el Gobierno con el tema de la deuda actúa como de derecha y en el caso Vicentin actúa como de izquierda, y la verdad que lo que estamos haciendo en ambos casos es actuar con racionalidad económica”, enfatizó.

“Yo no puedo pensar en un país que necesita crecer en default y tampoco puedo ver impávido cómo se cae una empresa de la talla de Vicentin, donde los mismos accionistas dicen no tenemos cómo salvarla, que no pueden hacerse cargo de nada y me piden que el Estado se haga cargo sin necesidad de dictar una ley de expropiación, pero uno debe hacerlo por una cuestión de transparencia exclusivamente”, agregó Fernández.