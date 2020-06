Banfield: Un vecino ofrece shows en vivo desde su balcón

Animadores, comediantes y todo tipo de artistas de entretenimiento buscan reinventarse desde el inicio del confinamiento por la pandemia. Con el objetivo de sacarle una sonrisa a su público, acuden a las redes sociales y a la viralización para no perder ese contacto, aunque también hay lugar para otros métodos.

Todos los sábados desde las 20:30 en el edificio de Alsina, en Banfield, se pone en escena ‘La hora de Chipi’, un show a cargo de Ezequiel Bertucci, residente del lugar, quien sale a su balcón para que los vecinos se asomen y pasen un buen rato en familia.

“La repercusión fue buenísima y sábado a sábado se iban sumando más vecinos. Me llegaban agradecimiento a través del grupo de whatsapp del edificio. Un domingo, salí al balcón a tomar aire y unas vecinas me aplaudían. Eso me sorprendió mucho”, comentó Ezequiel, en diálogo con Info Región.

Luego de ver “el boom” que generaron los DJs en la Ciudad de Buenos Aires, quienes se asomaban a sus balcones a tocar algo de música para los vecinos, una amiga le sugirió la idea a Ezequiel. “Lo mío es la animación, así que empecé a buscar juegos para hacer y me mandé”, contó, y la repercusión no tardó en llegar. “Siempre transmitía mi show en vivo por Instagram. Lo comenzaba desde el balcón y después jugaba el tiempo restante con los que estaban mirando el vivo. Era muy dinámico. Me empezó a seguir mucha gente y conocí a vecinos maravillosos”, admitió.

Quien esté interesado en sumarse y disfrutar de algo distinto en esta cuarentena, puede acceder a los espectáculos que se brindan todos los sábados, desde las 20:30. Ezequiel presenta ‘La hora de Chipi’ a través de su cuenta de Instragram (@chipimu). Juegos con premios, humor e invitados con mucho talento, la oferta para pasar un buen rato.

Es trabajador de la administración pública, se desempeña en el Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria), pero disfruta de la animación y hacer reír. “La animación para mí es una forma de vivir, es un hobbie. Lo hago porque disfruto de hacer reír y de generar lindos momentos”, contó.

Respecto a las expectativas laborales cuando finalice la cuarentena, el artista banfileño consideró que “la gente va a querer festejar hasta el cumple de su mascota” y espera que lo llamen para hacer la animación del evento. “Creo que la gente va a volver a festejar mucho desde su casa, no sólo por como la cuarentena afectó a los bolsillos de todos, sino que también veo que muchos salones no pueden aguantar esta situación y empezaron a cerrar. Espero poder ayudar a generar muchas sonrisas en esa nueva normalidad”, concluyó Ezequiel.