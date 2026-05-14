Cielo Sorhondo asumirá al frente de Suteba Lomas tras el triunfo de la Lista Magenta

Los trabajadores docentes agrupados en Suteba renovaron las autoridades de la organización en toda la provincia de Buenos Aires y, en Lomas de Zamora, la elección dejó una amplia victoria para la Lista Magenta, que se impuso con el 62% de los sufragios. De esta manera, Cielo Sorhondo se convertirá en la nueva secretaria General de la seccional local, en reemplazo de Javier Perín, quien pasará a ocupar funciones en la estructura provincial del sindicato.

La jornada electoral se desarrolló en escuelas habilitadas para la votación y contó con una participación cercana al 45% del padrón de afiliados. El resultado ratificó el predominio del oficialismo dentro del distrito y le permitió asegurar la continuidad de la conducción alineada con la conducción bonaerense del gremio.

En segundo lugar quedó la Lista Multicolor, vinculada a sectores de izquierda sindical, con el 28% de los votos. Más atrás se ubicó la Lista Escarlata, que alcanzó el 7%. Los resultados consolidaron una diferencia amplia a favor de la lista ganadora y fortalecieron a la nueva comisión ejecutiva de cara a las próximas discusiones salariales y gremiales.

Continuidad sindical y proyección provincial

La elección en Lomas de Zamora también tuvo impacto en el escenario regional. La corriente oficialista logró conservar las seccionales de Almirante Brown y Lanús, reforzando la estructura que conduce Roberto Baradel en la provincia de Buenos Aires.

En ese marco, la llegada de Cielo Sorhondo a la conducción local estará acompañada por María Laura Altamirano como secretaria Adjunta. El nuevo equipo buscará profundizar el trabajo territorial en las escuelas del distrito y sostener la articulación con el resto de las seccionales del sur del conurbano. La lista Magenta, está conformada por las Agrupaciones Celeste, Violeta, Isauro Arancibia, Hacha y Tiza, la Karmin, Azucena Villaflor, Patria y el Movimiento Evita.

Por su parte, Javier Perín dejará la conducción lomense para asumir como secretario Gremial bonaerense, en un movimiento que forma parte del recambio interno dentro de la organización sindical. En paralelo, dentro del gremio ya comienza a mencionarse a María Laura Torre como una de las dirigentes con proyección para encabezar la conducción provincial en el futuro.

Los desafíos de la nueva etapa

La nueva conducción de Suteba Lomas asumirá en un contexto marcado las dificultades salariales de los docentes y los reclamos vinculados al financiamiento educativo. Entre las principales preocupaciones del gremio aparecen la pérdida del poder adquisitivo docente, la infraestructura escolar y la situación de los comedores escolares.

Desde el sector oficialista remarcaron que uno de los objetivos será sostener la unidad del frente sindical docente bonaerense frente a las políticas de ajuste y las discusiones paritarias con el Gobierno provincial.