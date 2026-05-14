Violencia en Lanús: un adolescente efectuó disparos contra la casa de un compañero tras una pelea escolar

La denuncia fue presentada por la madre del adolescente que vive en la casa atacada, quien aportó las grabaciones de las cámaras de seguridad para avanzar con la investigación judicial.

La denuncia fue presentada por la madre del adolescente que vive en la casa atacada, quien aportó las grabaciones de las cámaras de seguridad para avanzar con la investigación judicial.

Un grave episodio de violencia en Lanús generó preocupación en las últimas horas luego de que un adolescente fuera acusado de efectuar disparos contra la vivienda de un compañero de escuela tras una presunta pelea ocurrida dentro de un establecimiento educativo de la zona.

El hecho se produjo en una casa ubicada sobre la calle Hernandarias al 4300, en Villa Caraza, partido de Lanús Oeste, y quedó registrado por cámaras de seguridad.

Según la investigación, el conflicto se habría originado días antes en la Escuela N°77, donde ambos estudiantes mantuvieron una discusión que luego escaló fuera del ámbito escolar.

El acusado tendría entre 14 y 16 años. Además, trascendió que tras el enfrentamiento escolar habría publicado amenazas en redes sociales con mensajes intimidatorios dirigidos a otros alumnos.

Las imágenes incorporadas a la causa muestran que el adolescente llegó inicialmente caminando hasta la vivienda, golpeó la puerta y preguntó por el otro estudiante. Minutos más tarde, habría realizado un disparo al aire antes de retirarse del lugar.

Sin embargo, el episodio no terminó allí. Horas después, el sospechoso regresó a bordo de una motocicleta y efectuó varios disparos contra el frente de la propiedad. Pese a la gravedad del ataque, no se registraron personas heridas.

La denuncia fue presentada por la madre del adolescente que vive en la casa atacada, quien aportó las grabaciones de las cámaras de seguridad para avanzar con la investigación judicial.

La causa quedó a cargo de la fiscal Natalia Milione, titular de la UFI N°2 del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús, con intervención del fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. El expediente fue caratulado como “abuso de armas”.

Tras el ataque, la Justicia ordenó un allanamiento de urgencia en una vivienda de Villa Diamante vinculada al acusado. Durante el operativo, efectivos policiales secuestraron prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante el hecho, aunque hasta el momento el arma de fuego no fue encontrada.