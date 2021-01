El artista detrás de la obra en el tanque de agua de Monte Grande

El proyecto surgió en 2014, con un concurso propuesto por el Municipio de Esteban Echeverría. Se hizo una convocatoria de proyectos y, el ganador, sería el encargado de pintar el tanque de la estación de Monte Grande, “un ícono de la ciudad”. Leandro Pimentel es el artista que dio vida a la obra en el tanque de Monte Grande, ciudad a la que define como su lugar en el mundo.

“Hacer algo como esto en el lugar donde crecí me encanta. Poder transformar el espacio público con una obra de semejante tamaño y sobre un ícono de esta ciudad, no es algo menor”, remarcó Leandro Pimentel a Info Región.

Seis años atrás, el Municipio impulsó la iniciativa. “Yo envíe el mío y salí ganador. En aquel momento, quedó todo a la espera. En el 2019, con Adriana Wechsler como subsecretaria de Cultura, se retomó el proyecto y logramos concretarlo”, relató.

Leandro afirmó que “ese es su centro”. “Este lugar fue mío por muchísimos años, toda mi infancia”, comentó, al tiempo que lo calificó como su lugar en el mundo, motivo por el que este proyecto “representa un poco eso”.

¿De qué se trata la obra? Es la representación de los elementos que componen el mundo a través de titanes, “como sus formas más terribles en vistas del cambio climático que el hombre generó”. “Todos componen el mundo y sostienen una rosa de los vientos, un axis mundi para orientarnos y marcar un lugar desde donde partir y hacia donde regresar”, apuntó.

“Al terminar la obra me sentí contento y aliviado. Fue un proyecto enorme, el más grande que hice en mi carrera. Tuvo mucha complejidad en estructura y altura. Fue un trabajo arduo que demandó muchísimo, con calores y fríos, todas cosas de la intemperie”, relató Leandro.

En este sentido, el artista profundizó sobre “el requerimiento físico de subir hasta allá todos los días”. “Terminé cansado pero muy contento, y satisfecho de poder concretar esto. Lo más grande de mi carrera”, agregó.

Leandro comentó que hubo “una devolución hermosa y maravillosa” en los comentarios “entre amigos y vecinos”. “Todos me han felicitado, hasta hubo saludos de gente que me crucé en la calle. En las redes también. En general, fue algo hermoso. Inclusive, cuando estaba pintando, la gente pasaba y me gritaba cosas”, destacó.

Finalmente, el artista habló de su futuro y mencionó el proyecto “Médula”, en el que varios artistas y muralistas, junto a otros colaboradores, participarán de esta iniciativa “federal” en el resto del país. “El objetivo es descentralizar el concepto de los murales. Y queremos integrar un poco la cultura de todo el país”, concluyó, en contacto con este medio.