Lomas: Para Ganchegui, el plan de vacunación es “una defraudación”

El concejal por Juntos por el Cambio de Lomas de Zamora Gustavo Ganchegui sostuvo que “lo que viene ocurriendo” a nivel nacional con el plan de vacunación es una “defraudación” y un “robo a todos los argentinos”.

“Han montado un esquema de vacunación paralelo, desconociendo los grupos prioritarios y dando privilegio a los amigos del poder. Lo que viene ocurriendo es una defraudación y un robo a todos los argentinos”, cuestionó el edil en diálogo con Info Región.

En este marco, consideró “necesario” que en la provincia de Buenos Aires la Legislatura avance con el proyecto de los legisladores Gabriela Besana y Walter Lanaro, el cual busca crear el Registro Único de Vacunados, “a fin de devolverle y garantizar la transparencia a la vacunación”.

Inicio de clases

Por otra parte, Ganchegui se refirió al próximo arranque del ciclo lectivo y recalcó que tanto la provincia de Buenos Aires como el Municipio han tenido un año para preparar la infraestructura y los protocolos necesarios para la vuelta a la presencialidad. “Espero que Provincia garantice el inicio del ciclo como lo ha podido hacer la Ciudad de Buenos Aires”, apuntó.

Y luego añadió: “No tenemos información de cuántos docentes han podido vacunarse pero con un protocolo claro, como lo ha hecho Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad, y garantizando los elementos de higiene y limpieza necesarios, no hay obstáculo para el regreso a la presencialidad. Provincia y el Consejo Escolar deben proveer de los elementos de higiene y limpieza, a fin de cuidar a toda la comunidad educativa”.

Criticó, asimismo, que Argentina fue el “único” país que suspendió las clases a nivel nacional, sin diferenciar si había casos o no en los distintos municipios y regiones. “Otro año sin clases presenciales no puede volver a ocurrir, con protocolos claros y la provisión de los elementos de higiene y limpieza se cuida a docentes, alumnos, personal auxiliar y padres. No hay excusas”, insistió.

Completó que “la escuela, además de ser el espacio de aprendizaje de los chicos, es el ámbito donde se relacionan socialmente con sus pares. La educación no puede volverse un privilegio”.