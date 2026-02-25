Sunset en Plaza Grigera: Lomas lanza su primer encuentro cultural al atardecer

El Sunset en Plaza Grigera será este sábado desde las 18, justo cuando comienza a bajar el sol, con el objetivo de transformar uno de los espacios más emblemáticos de Lomas en un punto de encuentro cultural. La iniciativa es organizada por el área de Cultura del Municipio junto al creador de contenido Gabriel Palavecino, quien desde hace más de una década conduce programas de radio y actualmente realiza streaming en la ciudad.

La propuesta surge tras experiencias similares impulsadas en los últimos años, como el encuentro por los 40 años de Los Redondos en la plaza y en el teatro, y en 2024 por los 40 años de Soda. Pero el próximo sabado será una invitación a escuchar clásicos de las décadas del ‘80, ‘90 y 2000.

El encuentro no contará con grandes escenarios ni estructuras formales. La idea es priorizar una experiencia relajada, donde la música acompañe la caída del sol y promueva la conexión entre vecinos. Como anfitrión principal estará el DJ lomense Fernando Alijo, quien ofrecerá un set con música house y clásicos de los ‘80, ‘90 y 2000, pensado para disfrutar en familia o con amigos.

Bajo el concepto “Hoy nos sentimos más cerca que nunca”, el Sunset en Plaza Grigera busca recuperar la plaza como espacio de encuentro. Desde la organización invitan a los asistentes a llevar reposera o manta y algo para beber, con el fin de vivir el atardecer en un formato cercano, comunitario y abierto a todo el público.