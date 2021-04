Lanzaron la inscripción para los Juegos Bonaerenses

Hasta el 31 de mayo permanecerá abierta la inscripción para quienes deseen participar de la 30ª edición de los Juegos Bonaerenses a través de la plataforma informática PLENUS , accesible tanto desde dispositivos móviles como de escritorio y se prevé que el inicio de las etapas locales del certamen comiencen en junio.

Organizados por la Subsecretaría de Deportes del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, los juegos darán la chance de competir en categorías tradicionales como Juveniles, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores a las que en esta edición se sumará la rama universitaria.

Desde la organización informaron que este año volverán, siempre y cuando las autoridades sanitarias lo permitan, disciplinas presenciales como ajedrez, atletismo, básquetbol 3×3, beach voley, pádel, natación, skate, tenis, automovilismo karting, golf, y remo, entre otros.



Por el contrario, deportes electrónicos (FIFA, League of Legends, Fortnite, etc.), taekwondo, judo, dibujo y malambo, entre otras, estarán restringidas estrictamente al ámbito virtual; mientras que gimnasia artística, patín artístico, freestyle y stand up, presentará una modalidad híbrida con finales presenciales.

Tras la edición virtual de 2020, que contó con más de 20.000 participantes, los organizadores esperan que los juegos 2021 sean lo de tránsito desde la virtualidad hacia la presencialidad, con una gran cita final en Mar del Plata siempre y cuando las condiciones epidemiológicas lo permitan.

Los municipios de nuestra región estarán integrarán dos zonas diferentes: mientras Almirante Brown, Avellaneda, Lanús y Lomas de Zamora interarán la zona II; Esteban Echeverría, Ezeiza, Presidente Perón y San Vicente formarán parte de la VII.

Desde su creación en 1992, los Juegos Bonaerenses son la política deportiva más importante y prolongada en todo el territorio provincial En total, participaron más de 20 millones de personas, en tre las que se destacan Emanuel Ginobili, Braian Toledo, Abel Pintos o Nahuel Pennisi, entre muchos otros.