“La Ciudad tuvo una visión muy optimista”, advirtió Gollán

En la Ciudad de Buenos Aires advierten que hubo un “leve descenso” de casos, pero la ocupación de camas llegó al 84 por ciento. En este contexto y tras la reunión del Gabinete nacional, el gobierno de la provincia de Buenos Aires asegura que “la Ciudad tuvo una visión muy optimista, el diagnóstico de la Provincia era el correcto”.

Así lo aseguró este martes el ministro de Salud de la Provincia, Daniel Gollán. “No hubo consenso respecto del diagnóstico sobre el AMBA. La Ciudad de Buenos Aires tuvo una visión muy optimista. Los resultados nos demuestran que el diagnóstico de la Provincia era correcto. Anhelamos poder consensuar nuevamente las políticas a futuro”, planteó.

“No basta con que los casos no aumenten. Tenemos que lograr que bajen. El sistema sanitario del país no va a soportar 30 mil casos diarios. Se frenó el crecimiento en AMBA pero creció el interior”, planteó el funcionaorio bonaerense, quien puso el foco en la ocupación de camas. “La ocupación de camas en AMBA es alarmante. No podemos sostener el ritmo de ingreso de pacientes. Estamos derivando pacientes y a nadie le falta atención. Pero la enfermedad es muy grave. Hoy 6 de cada 10 personas que ingresan a terapia, fallecen”, detalló. Es del 75,89 por ciento.

En torno a las otras cuestiones que implica la atención de la pandemia y las internaciones, mencionó que “la demanda de oxígeno creció al 300 por ciento. Si siguen aumentando los casos tampoco va a alcanzar el oxígeno. Por eso ampliamos la capacidad de producción de la Provincia”. “Si hoy no tuviésemos a prácticamente todo el personal de salud vacunado y con estas cepas tan agresivas, el sistema ya hubiese colapsado. Esto nos permitió cuidar a los que cuidan. Sin vacunar a los mayores, el sistema también hubiese colapsado”, amplió.