Alberto Fernández pidió terminar con “la cultura del descarte” al promulgar la Ley de Cupo Laboral Travesti Trans

El presidente Alberto Fernández promulgó la Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero (27.636) y bregó por terminar con “la cultura del descarte” y la discriminación, sea cual fuera el motivo. “Es lo mejor que podemos hacer por nosotros, no por los otros”, aseguró en el cierre del discurso, aludiendo a garantizar los derechos de las minorías.

“Si no esta la decisión de las mayorías de igualar a todos, es imposible igualar a todos porque las minorías no tienen esa fuerza para pelear la igualdad”, aseguró al dar inicio a su discurso, y destacó la primera gestión de Cristina Fernández de Kirchner como presidenta. “Celebré el primer gobierno de Cristina, fue maravilloso, el más progresista que ha tenido la democracia de otorgar derechos. Fue tremendo lo que hicieron esos años, pero soy consciente de todo lo que falta avanzar”, precisó. “Quisiera ganarle a Cristina y que mi gobierno sea mas progresista que el de ella y de más derechos que el de ella”, apuntó.

En ese marco, precisó que desde que asumió su cargo, junto a su equipo, trabajan en “una agenda de ampliación de derechos”. “La peor Argentina es la que quita derechos, hay quienes creen que dar derechos es un problema, creen que es mejor un país con derechos para algunos y no se dan cuenta que con esas lógicas también están activando la cultura del descarte, ya no por cuestiones económicas sino por cuestiones culturales, morales, éticas, no sé cuáles, pero están generando descarte en la sociedad y una sociedad que descarta a su gente es una horrible sociedad”, reflexionó, al tiempo que aclaró que “pensar el descarte en una sociedad es una contradicción, la sociedad une”.

“Si somos mayoría tenemos que darle todos los derechos a los que no son mayoría, que no pueden lograr. Para mi momentos como este son muy gratificantes. Pudimos avanzar con la Ley de acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, legalizarlo, parecía una cosa muy difícil pero lo hicimos en el Congreso, donde se respetó el debate y se lograron consensos mayoritarios que permitieron que la ley sea sancionada y que nosotros podamos promulgarla”, recordó. Explicó, en ese sentido, que al pensar en la problemática, que la ley 27.636 intenta paliar, decidió tomar la iniciativa y publicar un DNU (decreto de necesidad y urgencia) para poder dar el puntapié inicial. “Fue re fácil, y luego llegó la ley que amplió derechos y cada vez que ampliamos derechos somos una mejor sociedad, una mejor comunidad”, sostuvo.

Planteó que “en una democracia la diversidad debe existir, pero dentro de la diversidad tiene que haber puntos de encuentros que unan… Uno de esos puntos es terminar con la cultura del descarte, dejar de marginar, entender que las mayorías tienen derechos y las mayorías deben reconocerles esos derechos”. “Si todos entendemos eso, debemos trabajar todos los días un poco más para que no haga falta una ley que diga que en la administración del Estado tiene que haber un cupo de personas trans. En el Estado trabajan personas, con la identidad de cada una de ellas, debemos respetar y convivir”, apuntó.

“Espero que no haga mas falta dictar leyes y normas de este tipo, las dictamos porque estamos confrontando contra una cultura, que le cuesta aceptar, pero estamos decididos a que acepten, a que se termine cualquier tipo de discriminación en la Argentina”, sentenció el jefe de Estado, y convocó a los empresarios a colaborar para que el colectivo LGBTI+ pueda incorporarse a la formalidad. “En ese registro (que tomó forma con la sanción de la Ley) hay unas 4.000 personas, vayan y busquen allí y sumemos a esas personas a la formalidad de ser parte de la sociedad, que tengan la forma de encontrar un futuro”, convocó. “Es lo mejor que podemos hacer por nosotros, no por los otros“, concluyó.

La ley contempla, entre otras reivindicaciones, que los tres poderes del Estado nacional, los ministerios públicos, los organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales y las empresas y sociedades del Estado deben ocupar una proporción no inferior al 1% de la totalidad de su personal con personas de ese colectivo. La misma lleva el nombre de “Diana Sacayán-Lohana Berkins” en conmemoración de sus impulsoras, junto con las organizaciones LGBTI+ y defensoras de los derechos humanos.