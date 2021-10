Con 10 de 11, Scaloni sólo tiene una duda para enfrentar a Perú

El seleccionado argentino de fútbol llevó adelante su último entrenamiento de cara el encuentro de este jueves a las 20.30 frente a Perú, en el estadio Monumental y en lo que será el cierre de una nueva triple fecha de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022.

Pese a que como en la previa de cada partido de la Albiceleste, Lionel Scaloni no confirmó el equipo, los trabajos tácticos permiten inferir que el adiestrador tendria decididos 10 de 11 nombres que saldrán desde el inicio al campo de juego.

Sin especulaciones más allá del desgaste o las amarillas, la única duda vuelve a estar en el lateral derecho: Nahuel Molina o Gonzalo Montiel. El ex Boca jugó ante Paraguay y Uruguay, pero el ex River podría estar de arranque ante Perú.

Por otra parte, y tras perderse por una molestia la victoria frente a Uruguay, todo hace indicar que Marcos Acuña volverá al lateral izquierdo en lugar de Nicolás Tagliafico.

En tanto, Angel Di María, quien le dejó ante Uruguay su lugar a Nicolás González, volvería a ser incluido por Lionel Scaloni en el 11 de la Selección Argentina frente a los conducidos por Ricardo Gareca.

La probable formación de Argentina ante Perú

Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel o Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Angel Di María, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez.

Scaloni textual

“Está claro que mientras el equipo funcione y nos dé señales positivas, no tenemos por qué retocar tanto. Solo haríamos modificaciones con cuestiones donde podemos hacer daño al rival. Yo le pido a los jugadores que no bajen el pistón. Yo no puedo asegurar que hayan siete que son titulares. Acá es jugar mañana y volver a rendir de la misma manera porque hay compañeros atrás que tienen unas ganas bárbaras de jugar y son los primeros que cuando la cosa va bien y los compañeros ganan, son los primeros que entienden la situación.”



“Nuestra idea es que nadie se relaje ni piense que es titular o tiene el puesto asegurado. Cada uno de los que está afuera puede jugar y aportarnos en cualquier momento. No me atrevo a decir que son titulares, pero si hay una base en la que confiamos porque nos están dando resultados, pero si vemos que no hay buenas señales, no tenemos problemas en que otro pueda entrar, porque el nivel está parejo”.



“La idea siempre es la misma: intentar mejorar en función del rival. No es que nos vamos adaptando en función de con quién juguemos, pero creemos que hay matices que tiene cada equipo y nosotros tenemos la disponibilidad de diferentes jugadores y las vamos aprovechando, pero siempre pensando en poder mejorar nuestro equipo. No tanto pensando en el daño que te pueden hacer los rivales. Apuntamos a mejorar en todas las facetas, lo vamos valorando partido tras partido. En alguno serán los mismos, y en alguno haremos algún cambio”.