La sede que propuso la Federación Española para la Finalissima ante la Selección argentina

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) propuso al estadio Santiago Bernabéu como sede para la Finalissima ante la Selección argentina ante la incertidumbre sobre la posibilidad de que el partido se lleve a cabo en Qatar por la guerra en Medio Oriente.

La sede elegida para este encuentro, que se disputará el 27 de marzo y que enfrentará a los vigentes campeones de América y de Europa, había sido el estadio Icónico de Lusail de Qatar, donde también se había realizado la final del Mundial de Qatar 2022.

Sin embargo, en Qatar decidieron paralizar sus competiciones por motivos de seguridad, debido a la guerra en Medio Oriente por los bombardeos entre Estados Unidos e Israel a Irán y las represalias de estos últimos con sus países vecinos.

Es por esto que la Federación Española propuso al Bernabéu como sede para este encuentro, aunque debería recibir el visto bueno por parte de la Asociación del Fútbol Argentino y de Qatar.

De todas maneras, aún no se descarta la posibilidad de que la Finalissima se dispute en otro estadio neutral, por lo que Londres vuelve a ser una alternativa viable para este enfrentamiento. Otras de las opciones que se barajan como opción son Miami y Marruecos.

La de este año será la segunda edición de la Finalissima, que se disputó por primera vez en 2022, cuando la Selección argentina goleó 3-0 a Italia en el Estadio de Wembley.

Previamente, se había realizado esta competencia en 1985 y 1993, con respectivos títulos para Francia (2-0 a Uruguay) y Argentina (1-1 y 5-4 en penales a Dinamarca).