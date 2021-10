Tolosa Paz: “La oposición está pensando hacer un golpe blando”

La candidata a diputada nacional por el Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz, denunció hoy que el bloque opositor de Juntos por el Cambio está dispuesto a hacer “un golpe blando” con el dólar blue para “debilitar al gobierno” antes de las elecciones legislativas del próximo 14 de noviembre y “generar condiciones muy adversas”.

“La oposición política y sus resortes en momentos electorales siempre tendieron a una devaluación. Es lo que sueñan hacer de acá al 14 de noviembre, dar un timonazo para poner complicada la situación económica nuevamente”, afirmó en diálogo con La García por AM750, consultada por el aumento del dólar ilegal.

Para la candidata bonaerense, los referentes de la oposición “están dispuestos a todo”, incluso, “a mentir descaradamente” o a decir que “quitan derechos a los trabajadores para construir otra Argentina para pocos”. “Lo dejan muy expuesto”, manifestó.

Por otra parte, aseguró que el control de precios es uno de los temas que más reclaman las personas en las recorridas de campaña pero consideró que un presunto “impacto positivo” en el electorado “no se traduce en comportamiento electoral”.

“Nosotros lo hacemos de verdad, pensando en que hay gente que no puede hoy estar solo, indefenso ante el avance desmedido y brutal del aumento de precios de algo tan elemental como es alimentar”, precisó la exsecretaria ejecutiva​ del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.

En esa línea, cuestionó la postura de los dirigentes del macrismo, como su rival en la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, que defendieron los reclamos del sector empresario ante la medida: “¿Cómo él puede defender a las grandes fortunas y a los grandes empresarios ante la pobreza un salario a mitad de camino de la línea de la pobreza?”.

Y agregó: “Santilli, en todo caso, tiene mucho más que ver con eso que con el ciudadano común de a pie que vive de un salario, porque si no, tendría que ponerse naturalmente en decir “bueno, le digo a los empresarios que no pueden ir atrás de la rentabilidad extrema´'”.

Críticas a Diego Santilli

Asimismo, argumentó que “la gente necesita tener certezas, necesita saber cuál va a ser su salario en los próximos meses y para qué le va a alcanzar ese salario” y que el ex vicejefe de Gobierno porteño, “no sabe lo que es eso” y no puede “explicar de qué vive”.

“Santilli habla como si alguna vez hubiese tenido que pasar la situación de vivir de un salario. Cuando vos vivís de un salario tenés 30 días para administrar. Por eso a mí me impresiona cómo van quedando al descubierto quienes defienden eso es ¿cómo van a decir que les preocupa el 40 por ciento de pobreza?”, se preguntó.

De cara al día de los comicios, insistió con que la ausencia de electores en las PASO fue “contundente” de cuatro millones de personas. “No es que el cien por ciento está enojado y por eso no es que el cinen por ciento no llega a fin de mes y por eso no fue. No. Hubo una cantidad de factores que hicieron que la ausencia fuera muy, muy grande en distritos, además en donde no suelen acompañar con mucha contundencia”, explicó.