Alberto Fernández: “Tranquila Cristina, no vamos a negociar nada que pongan en compromiso el crecimiento de la Argentina”

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, recordó a los detenidos desaparecidos en el inicio de su discuso de cierre del acto al que el Gobierno convocó para celebrar el Día de los Derechos Humanos y el segundo aniversario de su asunción.

“Es un día de celebración, hace 38 años la Argentina recuperaba la democracia después de la noche más larga que le tocó vivir la más ingrata, la noche de la muerte el exilio las desapariciones la recuperamos un 10 de diciembre del 83. Desde entonces recordamos el Día Internacional de los Derechos Humanos”, dijo Fernández en el arranque de su discurso y agregó que “decenas de miles de argentinos que entregaron su vida que fueron desaparecidos, torturados prisiones injustas por la memoria de todos ellos cuidemos nuestra democracia defendamos a capa y espada”.

Fernández advirtió que “en la democracia, no solo en la Argentina, las posiciones más extremas han vuelto a aparecer. Y bajo el rótulo de libertarios y liberales aparecen los mayores defensores del conservadurismo, los xenófobos, los negacionistas”, ante lo cual sostuvo que no es posible permanecer “en silencio y de brazos cruzados”.

Al referirse al anunciado acuerdo Fondo Monetario Internacional, Fernández se dirigió directamente a la vicepresidente, Cristina Fernández de Kirchner: “Primero, tranquila, Cristina, no vamos a negociar nada que signifique poner en compromiso el desarrollo social en la Argentina. No vamos a negociar nada que ponga en peligro el crecimiento del país. Segundo, Cristina no tengas miedo que si el FMI me suelta la mano voy a estar agarrado de la mano de ustedes”, dijo Fernández y agregó eufórico: “La Argentina del ajuste es historia”, anunció.

“No vamos a negociar nada que ponga en peligro el crecimiento del país. Si acordamos no va a ser a costa de la salud, del salario, las jubilaciones. La Argentina del ajuste es historia, no hay más posibilidades que eso ocurra”, reiteró el presidente y remarcó que se tomará el tiempo que se tenga que tomar para que el crecimiento de este año no se detenga el año que viene”, subrayó.

En esta misma línea, añadió: “No olvidemos a los genocidas, pero tampoco olvidemos a los que nos endeudaron dos años atrás, que ahora andan dando cátedra sobre cómo se sale del problema de la deuda. Nosotros no somos los que no pagamos deudas, tampoco somos los que la tomamos. Somos los que tenemos que hacernos cargo de la deuda que los sinvergüenzas nos dejan a nosotros”.

Asimismo, el jefe de Estado aseguró: “Estoy con vos Cristina, porque sé de tu inocencia y tu honestidad”, dijo Fernández en referencia a las causas judiciales de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

En esa línea, Fernández ratificó “el contrato que hace dos años firmaron” con la vicepresidenta. “No vamos a defeccionar en nada de lo que prometimos. Vamos a seguir trabajando con la idea de primero los últimos, los más postergados. Vamos a hacer todo lo necesario para que la pobreza y el hambre vayan desapareciendo de la Argentina. Vamos a hacer todo lo necesario para que todos tengan un empleo digno”, dijo.

También prometió que el año próximo hará todo lo que esté a su alcance para que “la distribución del ingreso mejore, el salario crezca y las ganancias no queden en el bolsillo de unos pocos”. Además, convocó a todos los sectores a “construir otra Argentina, una Argentina libre, justa y soberana” y destacó que “ningún jubilado paga medicamentos” y ponderó la sanción de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), al asegurar que “no se retrocedió en materia de derechos” en la pandemia de coronavirus.

