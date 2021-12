Habilitan pasos fronterizos con Paraguay

El Gobierno nacional autorizó este lunes la reapertura de dos pasos fronterizos en Formosa, en el límite con Paraguay, denominados “corredores seguros internacionales”, en el contexto de la pandemia de coronavirus. ¿Quiénes pueden ingresar?

Por decisión administrativa 1197, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, autorizó la apertura como corredores seguros internacionales en Formosa, para el ingreso a la Argentina, del Puente Internacional “San Ignacio de Loyola” Clorinda (Argentina)- José Falcón (Paraguay) y del Paso Fronterizo Fluvial Puerto Formosa (Argentina)- Puerto Alberdi (Paraguay).

La medida habilita el ingreso al país a los argentinos, residentes en el país y personas extranjeras no residentes, salvo los exceptuados de la prohibición de ingreso al país (no vacunados), provenientes de países limítrofes y no limítrofes habilitadas por autoridad nacional que ingresan como peatón o por medio de transportes particulares y públicos, para el transito por esos dos pasos fronterizos terrestres.

La norma Impone aislamiento obligatorio preventivo de siete días a quienes provengan de países africanos, no están vacunados o presentan esquema incompleto de vacunación. También deberán cumplir a ese requisito los mayores de 18 años argentinos, residentes en el país y extranjeros no residentes exceptuados del ingreso por contar con certificación consular o similar en base a lo definido por la autoridad sanitaria nacional”.

“Los 7 días contados desde el ingreso al país, y que en el caso de argentinos y residentes lo harán en el domicilio declarado en la declaración jurada y en el caso de los extranjeros no residentes exceptuados lo realizarán en un hotel destinado a tal fin”, se establece en la normativa. La decisión administrativa especifica que “en todos los casos deberán realizarse además una prueba PCR el día séptimo, computados desde el arribo al país, y cuyo resultado deberá ser negativo como condición de finalización del aislamiento obligatorio”.

De esa forma, continúa la decisión del Gobierno de proceder a la reapertura de pasos fronterizos en la medida que la pandemia lo permita y con protocolos especiales. La semana pasada había sido el turno del Puente Internacional General San Martín en la ciudad de Gualeguaychú-Fray Bentos y el Puente Internacional General José Gervasio Artigas-Colón-Paysandú, en Entre Ríos, lindantes con Uruguay.