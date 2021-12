Series: Un 2022 poblado de grandes tanques

La multimillonaria serie de El señor de los anillos, que narra las historias de la Segunda Edad de la mitología de J.R.R. Tolkien y narra acontecimientos anteriores a los llevados a la pantalla de plata por la trilogía de películas realizadas por Peter Jackson, es el buque insignia de las novedades de una temporada de series multiplataforma en la que se suman la precuela de Juego de Tronos, Obi-Wan Kenobi o Halo, la adaptación del videojuego.

De apuesta a realidad con jugadores como Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Star+, HBO Max, Paramount+ o Apple TV+, el streaming llegó a un estado en el cual el único límite es la imaginación.

Así, las historias de Beleriand y Númenor, esbozadas por Tolkien y atesoradas por su hijo Christopher, y consideradas inconcebibles para llevar al cine llegarán a Amazon Prime Video el 2 de septiembre tras un sendero de media docena de años, el pago 250 millones de dólares en derechos y un cosoto sólo para la primera temporada que superó los 450 millones, que la llevan a la cima en materia de series caras de la historia.

En este mismo género de brujerías y espadas, HBO y HBO Max presentarán algún día de 2022 House of the Dragon, el primero de los seis spin-offs de Game of Thrones y que son una precuela de la serie basada en los libros de George R.R. Martin quien, dicho sea de paso, aún no acaba de escribir la serie original con lo cual ya podemos esperar un nuevo final para las disputas por el Trono de Hierro

La épica sienta bien y por ese motivo Netflix presentará The Witcher: Blood Origin, precuela de su franquicia The Witcher, y la adaptación live-action de la serie animada Avatar: The Last Airbender.

También llegarán las series basadas en cómics, algunas de las cuales además son expansiones de franquicias cinematográficas, como Peacemaker que HBO Max estrenará el 13 de enero, sobre el personaje de DC encarnado por John Cena que estuvo en El escuadrón suicida”.

Netflix presentará The Sandman, basada en la novela gráfica de Neil Gaiman y Disney+ prepara una nueva andanada de series de sus personajes de Marvel en este enhebrado que será la cuarta dimensión de su universo: Moon Knight, She-Hulk, Secret Invasion y Ms. Marvel.

Además, habrá dos nuevas series del universo narrativo de Star Wars, iniciado por The Mandalorian: Obi-Wan Kenobi, con el regreso de Ewan McGregor y Andor, ubicada cronológicamente antes de Rogue One.

El cada vez más influyente rubro adaptación-de-videojuegos tendrá como protagonista a Halo, la apuesta de Paramount+ que contará el nudo del juego de la consola Xbox sobre una guerra entre la humanidad y una raza alienígena en el siglo XXVI.

Una serie de la franquicia Resident Evil es preparada por Netflix y The Last of Us, otro de los títulos de consola llegará de la mano del creador de Chernobyl para HBO.

Un guiño al rock será Pam & Tommy, sobre la publicitada relación entre Pamela Anderson y el baterista Tommy Lee se verá en Star+.

Otras que esperan fecha son The Rise of the Lakers Dynasty sobre los históricos LA Lakers de Magic Johnson por HBO Max; la miniserie Love and Death de HBO; y Vikings: Valhalla, un salto en el tiempo de los herederos de Ragnar Lothbrok por Netflix.

Series argentas y regresos

También habrá estrenos nacionales, con producciones a cargo de la gran mayoría de las plataformas como Supernova y Iosi, el espía arrepentido, thriller de ocho episodios ambas por Amazon Prime Video.

María Marta, el crimen del country, por HBO y HBO Max; Santa Evita, en base al libro de Tomás Eloy Martínez con Natalia Oreiro como Eva Perón, Diciembre 2001, inspirada en los acontecimientos de ese año y la comedia El encargado con Guillermo Francella podrán verse por Star+.

El panorama se completa con los regresos de series consagradas, entre las que se encuentran Cobra Kai, Euphoria, la cuarta entrega de Stranger Things y los finales de Better Call Saul, Ozark y Peaky Blinders todas por Netflix, la sexta y última de This Is Us por Star+, o The Marvelous Mrs. Maisel por Amazon Prime Video.