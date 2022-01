Erik Lamela ganó el premio Puskas al mejor gol del año

Erik Lamela ganó el premio Puskás en The Best una distinción que la FIFA le otorgó al delantero argentino surgido en River Plate por marcar el mejor gol de la temporada.

El actual volante del Sevilla se llevó la condecoración por el tanto que convirtió el 14 de marzo de 2021 en el clásico londinense entre Tottenham, su equipo en ese entonces, y Arsenal en el que en la misma jugada hizo una rabona y un caño

Compitió con otras dos grandes conquistas: un bombazo de media cancha de Patrick Schik en el choque entre República Checa y Escocia por la Eurocopa, y una espectacular chilena de Mehdi Taremi en el duelo entre Porto y Chelsea en la Champions League

🚨🏆 El Premio #Puskás de la FIFA es para 🇦🇷 @ErikLamela por su golazo para @Spurs_ES contra el Arsenal!



Una rabona + caño en un clásico merece ser #TheBest 🤩 — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) January 17, 2022

En noviembre de 2008, meses antes de debutar en Primera, el 10 recibió un pase entre líneas de Matías Montero, se escabulló en el área grande y, ante la salida apresurada del arquero de Gimnasia, cruzó su pierna izquierda por detrás de la derecha y definió en el partido en que la Séptima de River logró el campeonato.

“Cuando la pelota me queda para la derecha y veo justo salir al arquero, que me iba a matar, se la crucé de rabona.Yo dije: ´tiro la rabona y si sale, sale´. Por suerte salió. Me sacaron justito porque me iban a matar”, recordaba Lamela..