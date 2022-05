De milagro no fue una tragedia: Un auto se incrustó en una vivienda en Don Orione

Un espectacular accidente ocurrió este domingo en Don Orione, partido de Almirante Brown y por poco no fue una tragedia. Un automóvil particular perdió el control, se subió a la vereda y se incrustó dentro de una vivienda particular.

El vehículo en cuestión, un Peugeot 206 color azul, circulaba por la calle Araujo de esa localidad y a la altura de la calle Supparo se salió de la calzada, impactó de lleno contra una vivienda y se incrustó en una habitación de la misma.

Afortunadamente en ese momento ningún ocupante de la vivienda se encontraba en esa habitación, por lo que, más allá de los destrozos, el accidente no provocó víctimas ni heridos.

De todos modos, el conductor del vehículo accidentado sufrió lesiones, por lo que fue trasladado por personal policial a un centro asistencial, asistido también por efectivos del departamento de Bomberos de Almirante Brown, quienes además realizaron tareas de prevención en la zona del siniestro.