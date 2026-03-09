Otro asesinato en un descampado de Almirante Brown

Un hombre fue encontrado asesinado en un descampado, en Don Orione, partido de Almirante Brown, y se cree que el misterioso suceso estaría relacionado a un doble homicidio a balazos entre presuntos dealers, registrado el 28 de febrero.

El tercer cadáver fue hallado el jueves, cuando los integrantes del Comando Patrulla recibieron una denuncia al 911, la cual hacía referencia a una persona fallecida en un gran terreno baldío, situado en el cruce de 2 de Marzo y 25 de Mayo.

Al arribar, los efectivos observaron el cuerpo sin vida que yacía tendido boca arriba y en avanzado estado de putrefacción.

En tanto, la comisaría 4ª browniana, la Subdelegación Departamental de Investigaciones y el área de Inteligencia Criminal realizan procedimientos, con el objetivo de resolver el episodio, que, estiman, que lo ocurrido estaría relacionado a las muertes, a balazos, de dos supuestos vendedores de drogas, cuyos cadáveres aparecieron el 28 de febrero en el mismo descampado.

En base a los testimonios, estos presuntos dealers si bien no residían en el barrio, habrían empezado a frecuentarlo recientemente para desarrollar la venta de drogas.

Intervino en la causa penal, a raíz del hallazgo del tercer cuerpo, el fiscal de la Unidad Funcional Descentralizada 2 perteneciente de los tribunales lomenses, Leonardo Esteban Kaszewski, quien absorberá el expediente abierto por el doble homicidio tramitado por los miembros de la Unidad Funcional Descentralizada 3.