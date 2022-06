Lomas de Zamora: campaña de donación de sangre y médula ósea

Este sábado 25 de 8 a 12 la sede del Colegio de Farmacéuticos de Lomas de Zamora, en Monseñor Piaggio 553, será el punto de encuentro de una nueva campaña de donación de sangre y médula a beneficio de dos hospitales de Avellaneda: el Perón y el de Wilde.

Desde la organización informaron que para donar no es necesario estar en ayunas, se puede comer normalmente pero sin ingerir alimentos con grasa y que los requisitos son gozar de buena salud, tener entre 16 y 65 años, pesar más de 50 kilos, dormir al menos cinco horas, no presentar fiebre o no haber padecido alguna enfermedad durante los últimos siete días.

No pueden donar aquellas personas que hayan tenido hepatitis B o C, quienes tengan alguna enfermedad transferible, si se hicieron un tatuaje o piercing en el último año, si tienen problemas cardíacos, si son diabéticos insulino dependiente, si consumen alcohol o cualquier tipo de drogas, si donaron y aún no se cumplen los tres meses o las mujeres que estén embarazadas.