C’mon C’mon ¿Alguna vez pensaste en el futuro?

En detalle La película logra hacer de una pequeña trama, una gran historia. Cargada de sensibilidad y profundidad, la última película de Mike Mills se lleva lágrimas y corazones. Dirección – 6.0 Guión – 8.0 Fotografía e iluminación – 10.0 Actuación – 8.0 Diseño de sonido – 6.0

C’mon C’mon es la última película dirigida por Mike Mills y protagonizada por Joaquin Phoenix que ya está disponible para ver en Prime Video. Johnny es un periodista que hace entrevistas a niños, y sorpresivamente se encuentra al cuidado de su sobrino de 9 años, a quien desconoce por completo.

La premisa de esta película no se caracteriza precisamente por su originalidad, más bien es un disparador que hemos visto en muchas producciones, y casi siempre funcionan. Pero C’mon C’mon logra hacer de una pequeña trama, una gran historia. Cargada de sensibilidad y profundidad, la última película de Mike Mills se lleva lágrimas y corazones.

Johnny (Joaquin Phoenix) es un periodista que se dedica a hacer entrevistas a niños de diferentes estados, en las que les hace preguntas acerca de su mirada sobre el mundo y sobre el futuro. Es un hombre completamente solitario a quien la angustia y el vacío se le desbordan en la mirada. Al cumplirse un año del fallecimiento de su madre, se pone en contacto con su hermana Viv (Gaby Hoffmann), a quien no ve desde entonces. Rápida y sorpresivamente, Viv debe ausentarse para ayudar a su ex marido (Scoot Mcnairy) que atraviesa una profunda crisis psicológica, y Johnny se ofrece a cuidar a su sobrino de nueve años, Jesse (Woody Norman), un pequeño inteligente y sensible, cargado de un sinfín de preguntas propias de su edad. Al mismo tiempo que comienzan a conocerse mutuamente, Jesse acompaña a su tío a hacer entrevistas a otros niños en Nueva York, fascinado con el mundo documental y sonoro.

C’mon C’mon está filmada íntegramente en blanco y negro, con una puesta en escena austera y despojada, decisión deliberadamente narrativa: esta historia no necesita más recursos que los vínculos entre los personajes que la componen. La película tiene la enorme capacidad de agudizar los sentires más cotidianos y también los más profundos y simbólicos, poniéndolos en palabras y en gestualidades que atraviesan la pantalla, y también al espectador. Sin dudas es un film de diálogo, que descansa por completo en los intercambios entre Johnny y Jesse, en los que ambos deben enfrentarse a preguntas sin respuestas, pero está vez ninguno está solo. Se tienen.

“¿Alguna vez pensaste en el futuro?” es la frase de cabecera que utiliza Johnny en sus entrevistas con distintos niños, abriéndoles la puerta para expresar todo lo que piensan acerca del mundo, de cómo funciona, cómo lo viven, y el rol que cumplen los adultos en la construcción del futuro. La mayoría, tiende a declarar, con pocas pulgas, que los adultos están demasiado ocupados como para ser conscientes del futuro, y que la mayor parte de las veces ni siquiera se dan cuenta de lo que pasa a su alrededor. Este es un punto importante en la construcción narrativa, porque instaura el concepto que subyace durante los 109 minutos que dura el film, haciendo que nuestro protagonista se enfrente, acompañado por su sobrino, a su propia pregunta.

La combinación entre la verborragia de un niño que pregunta y repregunta sin tapujos, sin filtros y sin vergüenza, y un hombre que no sabe qué está haciendo con su vida, dotan a todas las situaciones de una emocionalidad y una sensibilidad que explora las aristas de dos almas en pena que se encuentran para hacerse compañía, y a prueba y error, entre discusiones, enojos, berrinches y desesperación por no saber cómo actuar, intentan comprender cómo vivir.

Era plausible que por la manera en la que está llevada la historia, recaiga en ser una oda a la resiliencia, y al consejo barato de que el amor todo lo puede, y siempre se puede estar mejor, pero no sólo no lo hace, sino que escapa con altura de estos altibajos. C’mon c’mon es fundamentalmente humana, y como tal, no busca mostrar solamente la luz, sino el perfecto balance entre el blanco y el negro, tan necesarios para saberse vivo. Y en este punto, la decisión estética y fotográfica, parece completamente acertada.

La película no necesita mayores fuegos artificiales técnicos, porque lo tiene todo: una brillante historia, llevada a la pantalla por una dupla actoral increíble como lo son Joaquín Phoenix y Woody Norman, a quienes estos personajes parecen quedarles pintados. Dos soledades que se encuentran, y que en su conjunción, crean un nuevo lenguaje, combinando la ternura y la inocencia de la niñez, y el recorrido que trae consigo la adultez.

Ficha técnica

Título original: C’mon c’mon

Año: 2022

Duración: 109 minutos

Género: Drama

Creador: Mike Mills

Reparto: Joaquin Phoenix, Woody Norman, Gaby Hoffmann

Dónde ver: Amazon Prime Video