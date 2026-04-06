Recomendaciones frente a las copiosas lluvias anunciadas

El SMN emitió un alerta amarillo por lluvias para esta noche. Las recomendaciones de Defensa Civil de Almirante Brown.

El SMN emitió un alerta amarillo por lluvias para esta noche. Las recomendaciones de Defensa Civil de Almirante Brown.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por lluvias para esta noche. Si bien las precipitaciones comenzaron bien temprano, se espera que caiga gran cantidad de agua durante la noche y la madrugada del martes.

El reporte indica que área será afectada por lluvias, algunas localmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados en forma puntual. “No se descarta la presencia de tormentas embebidas dentro de las áreas bajo alerta”, indica el reporte.

Desde Defensa Civil de Almirante Brown, uno de los distritos contemplados por la advertencia, dieron a conocer una serie de recomendaciones, que se replican en otros partidos.

Recomendaciones

El primer pedido es que la población no saque la basura a las calles, debido a que los residuos pueden complicar la situación ante eventuales inundaciones, como por ejemplo, tapar los boca de tormentas, fundamentales para el desagote rápido.

Además, piden sacar de balcones y ventanas todo lo que pueda volarse, como adornos y macetas, ya que se convierten en objetos contundentes que pueden generar un daño importante si golpean a transeúntes.

“Evitá transitar por las calles inundadas, tocar postes de luz, cajas o cables“, es otra de las recomendaciones de Defensa Civil, ante la eventual lluvia copiosa, que se registraría por la noche y se extendería hasta la madrugada del martes.

Aquellos que circulan en auto, en tanto, es fundamental bajar la velocidad, evitar zonas inundadas y transitar con luces encendidas y el cinturón de seguridad colocado.

Asimismo, el SMN recomienda mantenerse lejos de zonas costeras y ribereñas, estar atento a las novedades informadas por las autoridades y tener una mochila de emergencia con linterna, radio, documentos y teléfono.

Vale recordar que días atrás, el Municipio de Almirante Brown informó que los equipos realizaron tareas de limpieza para facilitar el escurrimiento del agua frente a las precipitaciones que se produjeron en todo el AMBA.