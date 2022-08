Falleció Rosa de Camarotti, Madre de Plaza de Mayo de Lomas de Zamora

La Madre de Plaza de Mayo Rosa de Camarotti falleció este jueves a los 94 años. Vecina de Lomas de Zamora durante décadas, sufrió el secuestro y la desaparición de su hijo, Osvaldo Daniel, el 18 de mayo de 1978, y desde el mismo día inició una larga lucha por la aparición con vida de él y de todos los hijos capturados por la Dictadura.

“Se lo llevaron a él y a un amigo. Nos dijeron que lo trasladaban por drogas a la ciudad de La Plata y que no nos moviéramos por 15 minutos, pero no esperamos”, contó años atrás reseñando el inicio de una militancia por los derechos humanos que no abandonaría nunca.

El secuestro ocurrió en la casa familiar en Riobamba al 900 de Temperley, donde Rosa vivía desde hacía más de 50 años y donde hoy velaron sus restos.

A partir de entonces comenzó un recorrido por dependencias públicas que la encontró con otras madres víctimas de las mismas atrocidades y poco a poco fueron gestando una organización que resultó reconocida internacionalmente y resultó clave en la lucha contra la dictadura militar.

“Eran mujeres que estaban en la misma situación, buscando a sus hijos. Y así fueron pasando los meses”, contaba Rosa.

Los encuentros espontáneos se llevaban a cabo en la sede del Ministerio del Interior, que por esos años funcionaba en Casa Rosada. “Ahí, nos decían que no tenían novedades, que nos fuéramos. Y nos fuimos juntando enfrente, en la Plaza de Mayo”, reseñó.

Su compromiso con la lucha por los derechos humanos la llevó a lugares destacados dentro de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. En esa organización, contó, aprendieron a pedir no sólo por el hijo propio, “sino por los 30.000”.

Su última actividad pública fue un encuentro con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que la recibió junto a sus compañeras Hebe de Bonafini, Visitación de Loyola y Carmen Ariasen, en marzo de este año, en vísperas del Día Nacional de la Memoria, Verdad y Justicia.

“El encuentro fue muy fructífero, hablaron mucho, y la vicepresidenta, con el afecto que la caracteriza, saludó a todo el personal de la Casa de la Madres”, publicaron en Twitter desde la organización.