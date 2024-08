Subsidio al transporte: “Esperamos que la Corte ayude a poner orden a este desquicio”

El ministro de Transporte bonaerense cuestionó la quita del subsidio al boleto integrado y no descarta acudir a la Corte Suprema.

El ministro de Transporte bonaerense cuestionó la quita del subsidio al boleto integrado y no descarta acudir a la Corte Suprema.

El ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D´Onofrio, cuestionó la decisión de la administración de Javier Milei de eliminar el subsidio de la Red SUBE a partir de septiembre y le envió un mensaje a la Corte.

“Es un golpe durísimo para los bonaerenses porque aquellas personas que tomen dos unidades de ida y dos de vuelta, van a tener un aumento del 25%, pero en el caso de que sean tres, la suba es del 40%”, reflexionó.

El ministro de Axel Kicillof aclaró que “perjudica a los que viven más lejos, a los trabajadores y fundamentalmente a los que menos tienen”.

En la Provincia circulan 262 líneas, con 9.000 unidades, y esto es el 50% del sistema del AMBA, detalló. El otro 50% del sistema son las líneas de CABA y las de Nación. “Ellos mantienen (el subsidio) para las unidades nacionales, que es menos del 20% del total de las operaciones”, precisó.

D´Onofrio, en declaraciones a C5N, se refirió al boleto de 1.400 pesos, que plantean las empresas como el necesario para afrontar los costos del servicio. “Con la plata que están recibiendo, sin actualización, no llegan a cubrir los servicios como corresponde y va a haber recortes. No podemos permitirlo, pero terminamos exigiéndole a los que no tienen la responsabilidad”, manifestó.

Respecto a la justificación de un reparto equitativo, que pregona la administración de Milei, el funcionario consideró que “la discriminación es para con la provincia de Buenos Aires, porque la Provincia paga la totalidad de los subsidios, pero no paga el boleto integrado y el tributo social, que es responsabilidad del gobierno nacional”.

“El boleto integrado está contemplado en la ley de Presupuesto nacional, hay impuestos que se cobran para hacer frente a esa erogación”, manifestó el funcionario bonaerense, quien aclaró que “la Provincia tiene un presupuesto aprobado contemplando compensaciones al transporte”.

El reclamo

“Esta imposición se tiene que discutir”, reclamó D´Onofrio, quien apostó al diálogo pero no descartó acudir ante la Justicia.

Explicó: “Vamos a intentar hacer entender al gobierno nacional que es inconveniente, es contra los trabajadores y los bonaerense”. “Si no se soluciona, iremos una vez más a la justicia”, advirtió.

En ese sentido, manifestó: “Esperemos que la Corte pueda tratar las presentaciones que hemos hecho”, aludiendo a los reclamos realizados por distintas cuestiones. “Esperemos que ayude a poner orden en esto que es un desquicio”, sentenció.

Fin de Red SUBE

El Gobierno había anunciado la quita de subsidio para el transporte que circula por la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires; dentro de esto se contempla la eliminación de los fondos de la Red SUBE. Se trata del descuento en el segundo y tercer transporte que se toma en un lapso de dos horas.

Esta medida se hará efectiva a partir de septiembre; es decir, el domingo próximo y enciende las alarmas. Solamente se mantendrá el boleto integrado en las unidades nacionales que circulan por el AMBA.