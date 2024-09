Para el ministro de Transporte provincial “es ilegal el fin del programa de Boleto Integrado”

El ministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires aseguró que “hay impuestos que se cobran” para "solventar" este programa y que no pueden hacerse cargo de continuarlo “porque están subvencionando” todo lo que Nación ya no financia.

El ministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires aseguró que “hay impuestos que se cobran” para "solventar" este programa y que no pueden hacerse cargo de continuarlo “porque están subvencionando” todo lo que Nación ya no financia.

El ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, sostuvo hoy que “es ilegal el fin del programa de boleto integrado” porque hay impuestos que se cobran para “solventar” ese plan, en una declaración, vinculada a la decisión del presidente Javier Milei, ejecutada por el ministro de Economía Luis Caputo, de finalizar el beneficio en la red de transporte para la provincia de Buenos Aires.

Según D’Onofrio, el programa Boleto Integrado, que beneficiaba al pasajero que tomaba más de una unidad y tenía un descuento del 50% en el segundo transporte y un 75% en el tercero, “es responsabilidad del Gobierno Nacional”, como también el Atributo Social con el descuento a jubilados, al personal doméstico, a excombatientes y héroes de Malvinas y al boleto escolar.

El ministro señaló que las únicas dos veces que Caputo se comunicó con la Provincia, fue a través de dos cartas (la primera con un plazo de cinco días para responder y la segunda con un límite de tres) con el fin de saber si la gestión de Axel Kicillof “iba a hacerse cargo” de la continuidad de el programa en cuestión.

Desde la cartera de Transporte, le respondieron que no podían financiarlo debido a que estaban cubriendo “todas las subvenciones” restantes que el Ejecutivo había abandonado; al recibir dicha respuesta Nación “desconectó” de la Red Sube a la provincia de Buenos Aires.

“Estamos en presencia de un nuevo federalismo libertario, en donde nuestra provincia es la más castigada, principalmente, los vecinos del segundo y tercer cordón del Conurbano, que son los que más utilizan este programa porque son los que más lejos viven y los que, obviamente, van en colectivo a trabajar y a estudiar. No conozco, y creo que ninguno podrá asertivamente señalar, quiénes, con recursos económicos, se dedican a pasear en colectivo por gusto”, indicó D’Onofrio.

Y agregó: “Evidentemente, está dirigido pura y exclusivamente a castigar, no a un gobernador, no a un gobierno, sino al pueblo de la provincia de Buenos Aires, que ha votado a un gobernador comunista. Esto no lo digo yo, todos nos identificamos peronistas, pero en un programa de streamming, el presidente Milei así lo señaló. Es de público y notorio conocimiento”, remarcó.

Para finalizar, manifestó que la gestión de Kicillof se está haciendo cargo de los subsidios del Fondo Compensador del Transporte del interior de la provincia, de los boletos para los estudiantes universitarios, terciarios y de los adultos y adultos mayores que están terminando la primaria y secundaria.

“Sostenemos que es arbitrario y que es ilegal el fin del programa porque tiene que ver con la multimodalidad. Lo que se compensa es el sistema de transporte de la provincia de Buenos Aires, los colectivos de la Ciudad, las líneas nacionales, el sistema ferroviario y el sistema de subtes. Por eso, en el único lugar donde funciona la capital del Estado Nacional y por una cuestión de interjurisdiccionalidad y multimodalidad, es responsabilidad del Gobierno Nacional. Por eso hay leyes y está en la Ley de Presupuesto Nacional. Hay partidas asignadas para tal fin y hay impuestos que se cobran para justamente solventar esa erogación”, concluyó.