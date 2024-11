Murió Willy Quiroga, una leyenda del rock nacional

Wilfrido Aníbal Quiroga, nacido el 17 de mayo de 1940 en Río Cuarto, Córdoba, vivió gran parte de su vida en Quilmes, provincia de Buenos Aires, donde fue reconocido como Ciudadano Ilustre.

Su muerte ocurrió este jueves por la mañana en la Clínica de la Trinidad de esa ciudad, tras una lucha contra una enfermedad que había afectado su capacidad para cantar y tocar y por la cual se había alejado de los escenarios en agosto de este año.

A pesar de su estado de salud, Willy mantenía firme su pasión por la música y en una reciente entrevista expresó: “La única que puede pararme es la muerte”.

En 1967, Quiroga cofundó Vox Dei junto a Rubén Basoalto, Ricardo Soulé y Juan Carlos Godoy, formando una de las bandas pioneras del rock nacional junto a Los Gatos, Manal y Almendra. Inicialmente guitarrista, Quiroga asumió el rol de bajista en las primeras etapas de la banda, dejando las seis cuerdas en manos de Soulé.

Vox Dei se convirtió en un referente indiscutido de la música argentina, y Willy Quiroga en una figura inolvidable cuya influencia trasciende generaciones. Su legado perdurará en cada acorde de rock nacional.

El emotivo mensaje de despedida de Willy Quiroga a sus seguidores

Su legado marcó un antes y un después en la historia del rock nacional.

El pasado 16 de agosto, Willy Quiroga compartió un conmovedor video en sus redes sociales donde informó a sus seguidores sobre el estado de salud que lo alejaba de la música. Con su característica sinceridad y serenidad, el legendario bajista de Vox Dei expresó:

“Hola, amigos. Desgraciadamente, tengo que darles una noticia que jamás quise dar. A mis 84 años, con todas las ganas de continuar, me ha aparecido una enfermedad que no me permite cantar, ni tocar y continuar con la banda”.

En su mensaje, Willy agradeció profundamente el apoyo incondicional de sus fans y amigos durante su extensa trayectoria artística. “Realmente se los agradezco de todo corazón, pero ya no puedo continuar. Desgraciadamente no es una noticia buena que yo les quiera dar”, agregó con evidente tristeza.

El músico también reflexionó sobre los imprevistos de la vida y dejó un mensaje cargado de afecto: “Mil perdones, pero la vida tiene esas cosas y jamás te avisa. Estas son noticias que uno no quiere dar nunca, pero suceden y quiero agradecerles también por tanto amor, cariño y reconocimiento a todos los que me han apoyado. Amigos y fans de las redes, un abrazo muy grande para ustedes, un saludo”, concluyó.